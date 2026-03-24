हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRAIMIM नेता शौकत अली के विवादित बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- 'देश कानून से चलता है’

AIMIM नेता शौकत अली के विवादित बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- 'देश कानून से चलता है’

Giriraj Singh News In Hindi: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने AIMIM और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश कानून से चलता है और कोई भी इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता.

By : पंकज यादव | Updated at : 24 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में एक बार फिर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के अध्यक्ष हाजी शौकत अली के विवादित बयान और विपक्ष पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि देश कानून से चलता है और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता.

ओवैसी और AIMIM पर सीधा हमला

हाजी शौकत अली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा, “यह देश कानून के अनुसार चलता है. न तो अकबरुद्दीन ओवैसी, न ओवैसी साहब और न ही यूपी के प्रदेश अध्यक्ष इस देश को चलाते हैं. कोई भी कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता.”

इस बयान के जरिए उन्होंने साफ संकेत दिया कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है और किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

राहुल गांधी पर तीखा वार

लोकसभा में प्रधानमंत्री के भाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की टिप्पणी पर भी गिरिराज सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी एक ‘अबोध बालक’ हैं. उन्होंने कोरोना काल में गलत जानकारी फैलाकर लोगों को भड़काया. आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है. देश में ईंधन के दाम नहीं बढ़े हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में कीमतें बढ़ी हैं. देश में एक ही समस्या है, नेता प्रतिपक्ष.”

पुराने बयानों और मुद्दों का भी जिक्र

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के पुराने बयानों को भी उठाया. उन्होंने कहा, “मैंने कल भी कहा था, राहुल गांधी के हर बयान को देखिए,राफेल से शुरू करके. उन्होंने कई मामलों में अदालत में माफी मांगी है. वह ‘अबोध बालक’ हैं. हिमाचल सरकार ने तेल के दाम बढ़ाए हैं. राहुल गांधी ‘भो-भो’ करते रहते हैं, लेकिन यह क्यों नहीं बताते कि आपने कीमतें क्यों बढ़ाईं? जबकि प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया.”

राजनीति में बढ़ती तल्खी

इन बयानों से साफ है कि आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो सकता है. संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह बयानबाजी का दौर जारी है, जिसमें एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगातार बढ़ रहे हैं.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

मेरा नाम पंकज यादव है. मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला हूं. मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बीबीएयू यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. मुझे पत्रकारिता में लगभग 8 साल का अनुभव है. मैंने इस दौरान अलग-अलग मीडिया संस्थानों लाइव टुडे न्यूज चैनल, इनशॉर्ट्स न्यूज ऐप और दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए काम किया है. मुझे पॉलिटिकल, खेल और फीचर से जुड़े लेख लिखना पसंद है.
Read More
Published at : 24 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
AIMIM DELHI NEWS CONGRESS Giriraj SIngh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
AIMIM नेता शौकत अली के विवादित बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- 'देश कानून से चलता है’
AIMIM नेता शौकत अली के विवादित बयान पर भड़के गिरिराज सिंह, बोले- 'देश कानून से चलता है’
दिल्ली NCR
Delhi Budget Session 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
दिल्ली NCR
Delhi Rain: मार्च में दिल्ली की बेमौसम बारिश के पीछे बिल गेट्स का हाथ! जानिए वायरल दावों की पूरी सच्चाई
मार्च में दिल्ली की बेमौसम बारिश के पीछे बिल गेट्स का हाथ! जानिए वायरल दावों की पूरी सच्चाई
दिल्ली NCR
दिल्ली-मुंबई साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़: 11 गिरफ्तार, वरिष्ठ नागरिक से 22.67 लाख की ठगी का खुलासा
दिल्ली-मुंबई साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़: 11 गिरफ्तार, वरिष्ठ नागरिक से 22.67 लाख की ठगी का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Chitra Tripathi: US की 'एपिक फ्यूरी' या Trump की 'ब्लाइंड फ्यूरी'? | Iran Israel War | America
Bharat Ki Baat: क्या ईरान के वार से पीछे हटा अमेरिका? | Iran Attack on US-Israel War | Trump
Sandeep Chaudhary: ईरान की जीत..ट्रंप ने टेके घुटने? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण| Iran-US-Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप से बात करेंगे मुज्तबा खामेनेई, जंग खत्म करने पर हुए राजी?
ट्रंप से बात करेंगे मुज्तबा खामेनेई, जंग खत्म करने पर हुए राजी?
दिल्ली NCR
Delhi Budget Session 2026 LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
LIVE: सीएम रेखा गुप्ता ने खोला पिटारा, 10वीं के छात्रों को लैपटॉप! 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल
विश्व
Iranian President Pezeshkian: ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
ट्रंप के शांति वाले मैसेज पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन का बड़ा बयान, बोले- 'सैनिकों के हाथों को...'
आईपीएल 2026
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
IPL ऑक्शन पर भड़का ये भारतीय क्रिकेटर, बोला - 'इंसानों को सामान की तरह बेचा जा रहा'
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
'धुरंधर 2' से 'भूत बंगला' को होगा नुकसान? अक्षय कुमार बोले- ‘वो एडल्ट फिल्म है और ये फैमिली....’
विश्व
अमेरिका से इधर जंग लड़ रहा, उधर भारत को ईरान ने दिया तेल पर बड़ा ऑफर, कब होगी डील?
अमेरिका से इधर जंग लड़ रहा, उधर भारत को ईरान ने दिया तेल पर बड़ा ऑफर, कब होगी डील?
Results
RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 5वीं-8वीं रिजल्ट आज होगा जारी, rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर चेक करें स्कोर
RBSE 5th 8th Result 2026 Live: राजस्थान बोर्ड 5वीं-8वीं रिजल्ट आज होगा जारी, rajshaladarpan.rajasthan.gov.in पर चेक करें स्कोर
शिक्षा
Rajasthan Board Results 2026: राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
राजस्थान बोर्ड ने किया बड़ा बदलाव, अब नहीं मिलेगा ऑटोमैटिक प्रमोशन? जानें क्या हैं पास होने के नए नियम
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget