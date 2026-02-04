मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा, बजट में दिल्लीवालों के लिए खुशियों की सौगात, गरीबों के लिए योजनाएं

दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को देश और दिल्ली के लिए बेहद अहम बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट ऐसे समय में आया है, जब पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है. ऐसे माहौल में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में यह बजट एक मजबूत आधार तैयार करता है.

मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि इस बजट में किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और छोटे व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा गया है. सरकार का लक्ष्य किसानों की आमदनी को दोगुना करना है. इसके लिए खेती में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा और किसानों को एआई आधारित सिस्टम की सुविधा मिलेगी. उन्होंने बताया कि देश के करीब 10 करोड़ छोटे किसानों के लिए 63,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा.

महिला सशक्तिकरण पर फोकस

महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर मंत्री ने कहा कि यह बजट पूरी तरह महिला-केंद्रित है. देशभर में गर्ल्स हॉस्टल के लिए 10,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं और महिला कल्याण से जुड़े बजट में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इसके साथ ही 'लखपति दीदी 2.0' योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत बहन-बेटियों को 5 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा. महिलाओं के लिए नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकेंगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप को बढ़ावा

इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए गए हैं. देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट भी शामिल है. छोटे व्यापारियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड लाया गया है. स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 'फंडिंग 2.0' के तहत 900 करोड़ रुपये का फंड दिया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. बायो-फार्मा सेक्टर के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

गरीबों के लिए आवास और रोजगार

गरीबों के लिए इस बजट को संजीवनी बताते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 54,917 करोड़ रुपये गरीबों के घर बनाने के लिए दिए जाएंगे. रोजगार गारंटी के तहत 125 दिनों का काम सुनिश्चित किया जाएगा, जिसके लिए 95,692 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है. शिक्षा के क्षेत्र में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित होंगी और कंटेंट क्रिएशन के लिए लैब बनाई जाएंगी, जिससे करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स को मदद मिलेगी. स्वास्थ्य के क्षेत्र में 3 बड़े आयुर्वेदिक संस्थान खोले जाएंगे.

दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान

दिल्ली को लेकर सिरसा ने बताया कि केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत 82 योजनाओं में 13,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मिलेगी. दिल्ली पुलिस के लिए 12,500 करोड़ और दिल्ली के केंद्रीय अस्पतालों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार मार्केट बॉरोइंग के तहत 21,000 करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकेगी, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी. साथ ही दिल्ली सरकार ने होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का वादा पूरा किया है. होली पर महिलाओं को जल्द मुफ्त सिलेंडर मिलेगा. जिन लोगों को राशन मिलता है, ऐसे करीब 17.50 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पैसा दिया जाएगा.

विपक्ष पर साधा निशाना

मनजिंदर सिंह सिरसा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग 11 साल तक कोई काम नहीं कर पाए, वे आज विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बजट आम आदमी, गरीब, किसान और महिलाओं के लिए राहत लेकर आया है और देश को विकास की नई दिशा देगा.