'ये किसान, नारी शक्ति और युवाओं को समर्पित बजट', बोलीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करने वाला बताया है. सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह विकसित भारत का बजट है.

उन्होंने लिखा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 का यह बजट 'विकसित' और 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को नई शक्ति प्रदान करता है. पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में यह बजट प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने, समाज के हर वर्ग के कल्याण को सुनिश्चित करने और देश की सस्टेनेबल तथा मजबूत आर्थिक वृद्धि को नई गति देने वाला है.

'तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है बजट'

सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है, जिसमें आर्थिक विकास की गति तेज करना, देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करना और संसाधनों तक सभी की समावेशी पहुंच सुनिश्चित करना है.

उन्होंने आगे लिखा कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर अन्नदाता, युवा, नारी शक्ति और वंचित वर्ग के उत्थान के प्रति यह पूर्णतः समर्पित है. किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, युवाओं के लिए नए रोजगार सृजित करना और घरेलू निर्माण तथा मैन्युफैक्चरिंग को वैश्विक स्तर की शक्ति बनाना इस बजट के मुख्य स्तंभ हैं.

नवाचार और विकास को भी प्रोत्साहित करता है- रेखा गुप्ता

सीएम ने लिखा कि यह बजट स्वास्थ्य, पर्यटन, खेल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में नवाचार और विकास को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे रोजगार, समृद्धि और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक वृद्धि होगी.

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली-वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता महानगरों की प्रगति को नई गति देंगे. मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करते हुए और भविष्य के विकास को बल देने वाला यह बजट आत्मनिर्भर और 'विकसित भारत' के संकल्प को साकार करने में मील का पत्थर साबित होगा. सीएम रेखा गुप्ता ने लिखा कि इस दूरदर्शी बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूं.