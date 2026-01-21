हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUnion Budget 2026 में पूरी हो जाएं ये 10 मांगें तो खिल जाए 20 लाख दिल्ली वालों की बांछें, क्या मानेगी सरकार?

Union Budget 2026: CTI ने राष्ट्रीय राजधानी के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए केंद्रीय बजट में अलग से 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग की है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Updated at : 21 Jan 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, अमेरिकी टैरिफ के संभावित असर और घरेलू बाजार की चुनौतियों के बीच केंद्रीय बजट 2026-27 को बेहद अहम माना जा रहा है. सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य से जुड़े इस बजट से मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. बजट से पहले दिल्ली के व्यापारिक संगठनों ने अपनी प्राथमिकताओं को लेकर केंद्र सरकार से सीधी मांगें रख दी हैं.

केंद्रीय बजट से पहले देशभर के व्यापारिक संगठन सरकार के सामने अपनी समस्याएं और सुझाव रख रहे हैं. इसी क्रम में दिल्ली के चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानी CTI ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर दिल्ली के व्यापारिक और औद्योगिक ढांचे को मजबूत करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि बजट में मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों को केंद्र में रखा जाना चाहिए.

CTI ने राष्ट्रीय राजधानी के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए केंद्रीय बजट में अलग से 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मांग की है. संगठन का मानना है कि इस फंड से पुराने बाजारों का आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार संभव हो सकेगा.

20 लाख व्यापारियों की उम्मीदें बजट से जुड़ीं

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल के अनुसार दिल्ली के करीब 20 लाख व्यापारी इस बजट पर निगाह लगाए बैठे हैं. उनका कहना है कि यदि राजधानी के लिए विशेष बजट आवंटन होता है तो बाजारों और इंडस्ट्रियल एरिया में रीडिवेलपमेंट का काम तेजी से आगे बढ़ सकेगा.

व्यापारिक संगठन ने इनकम टैक्स का नाम बदलकर ‘राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि’ रखने का सुझाव भी दिया है. CTI का मानना है कि टैक्स को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने से लोगों में टैक्स देने की सकारात्मक सोच विकसित होगी.

Unioun Budget से पहले 10 बड़ी मांगें

CTI ने बजट 2026-27 को लेकर सरकार के सामने कुल 10 प्रमुख मांगें रखी हैं. संगठन की पहली मांग वरिष्ठ टैक्सपेयर्स से जुड़ी है, जिसमें वर्षों तक टैक्स देने वाले बुजुर्गों को पेंशन, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट बेनिफिट देने की बात कही गई है.

दूसरी मांग मिडिल क्लास और छोटे व्यापारियों के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने की है, ताकि उन्हें कॉरपोरेट्स के बराबर वित्तीय सुविधाएं मिल सकें.

तीसरी मांग GST एमनेस्टी स्कीम को लेकर है, जिसमें CTI ने उन व्यापारियों को भी राहत देने की अपील की है जिन्होंने पहले ही टैक्स, ब्याज और पेनल्टी का भुगतान कर दिया है.

चौथी मांग के तहत व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र स्तर पर ट्रेड एंड इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया है.

पांचवीं मांग इनकम टैक्स के नाम में बदलाव से जुड़ी है, जिसके तहत इसे ‘राष्ट्र निर्माण सहयोग निधि’ कहा जाए ताकि टैक्स को देश के विकास से जोड़ा जा सके.

छठी मांग दिल्ली के बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए बजट में अलग से 1000 करोड़ रुपये के फंड से संबंधित है.

सातवीं मांग वन नेशन वन लाइसेंस और वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम लागू करने की है, जिससे सभी व्यापारिक लाइसेंस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जारी हों और ऑटो रिन्यूअल की सुविधा मिले.

आठवीं मांग व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय ट्रेडर्स स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने की है, जिसमें डिजिटल स्किल्स, अकाउंटिंग, साइबर सिक्योरिटी और कस्टमर मैनेजमेंट पर फोकस किया जाए.

नौवीं मांग पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर है, जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने या तेल कंपनियों पर दबाव बनाकर दाम घटाने की बात कही गई है.

दसवीं और आखिरी मांग केंद्र और राज्य स्तर पर अधिक टैक्स देने वाले व्यापारियों को सरकार की ओर से सार्वजनिक रूप से सम्मानित और पुरस्कृत किए जाने से जुड़ी है.

 

Published at : 21 Jan 2026 12:50 PM (IST)
Budget India Budget DELHI NEWS Budget 2026 Union Budget 2026
