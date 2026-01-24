Delhi: MP रोड पर बनेगा 6-लेन एलिवेटेड रोड, बादली और बवाना में बनेंगे आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर

Delhi News: दिल्ली कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में शहर के बुनियादी ढांचे और पर्यावरण से जुड़ी कई योजनाओं को मंजूरी दी गई. बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की और जारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई.

कैबिनेट ने एमबी रोड पर 6-लेन एलिवेटेड रोड के निर्माण को ₹1471 करोड़ से ज्यादा की लागत से मंजूरी दी है. इस सड़क परियोजना से दक्षिण दिल्ली में जाम से राहत मिलेगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी. इसके साथ ही बादली और बवाना में आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योग बिना भारी निवेश के आधुनिक मशीनों, टेस्टिंग लैब और कौशल प्रशिक्षण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे.

यमुना की सफाई को उच्च प्राथमिकता

यमुना की सफाई को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. बैठक में औद्योगिक प्रदूषण पर सख्त नियंत्रण, पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का जीर्णोद्धार और नए प्लांट्स के समयबद्ध निर्माण को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया. साथ ही पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय सुनिश्चित करते हुए ड्रेन्स की सफाई को तेज गति से पूरा करने के निर्देश दिए गए. केंद्र सरकार के सहयोग से स्वच्छ यमुना मिशन को योजनाबद्ध और निर्णायक परिणाम तक पहुंचाने पर भी सहमति बनी.

शालीमार बाग में छठ घाट का विकास

शहरी विकास के क्षेत्र में आज शालीमार बाग विधानसभा में ड्राई मुनक नहर के पुनरुद्धार, छठ घाट के विकास, सर्विस रोड के निर्माण और सिंगलपुर पुल के चौड़ीकरण तथा सौंदर्यीकरण कार्यों का शिलान्यास किया गया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि छठ पूजा, दुर्गा पूजा और गणेश पूजा जैसे पर्व हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं और नया छठ घाट लोगों की आस्था का केंद्र बनेगा. इस परियोजना से शालीमार बाग, पीतमपुरा, केशवपुरम, नेताजी सुभाष प्लेस, पंजाबी बाग और कोहाट एन्क्लेव के आसपास के नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा.

कार्य पूरा होने के बाद यहां प्रतिदिन 3,000 से 4,000 लोग मॉर्निंग वॉक और अन्य गतिविधियों के लिए आ सकेंगे, साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था में भी सुधार होगा. इस अवसर पर सांसद प्रवीण खंडेवाल, कैबिनेट सहयोगी प्रवेश साहिब सिंह, विधायक पूनम भारद्वाज, केशवपुरम जिलाध्यक्ष अजय खटाना और अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे.