हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'उमर खालिद और शरजील इमाम मुसलमान होने के कारण जेल में हैं', बोलीं बनोज्योत्सना लाहिड़ी

'उमर खालिद और शरजील इमाम मुसलमान होने के कारण जेल में हैं', बोलीं बनोज्योत्सना लाहिड़ी

Banojyotsna Lahiri News: उमर खालिद की पार्टनर बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने कहा कि दिल्ली पुलिस 6 साल बाद उन आरोपों को ट्रायल में लाने की हिम्मत नहीं जुटा पायी है. कानून व्यवस्था पर अब भी हमारा भरोसा है.

By : अजातिका सिंह | Edited By: अजीत | Updated at : 23 Feb 2026 11:10 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली दंगों के 6 साल पूरे हो गए. इस मौके पर सोमवार (23 जनवरी) को उमर खालिद की पार्टनर बनोज्योत्सना लाहिड़ी (Banojyotsna Lahiri) ने एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में कहा कि उमर और शरजील इमाम मुसलमान होने के कारण जेल में हैं, ये मुख्य कारण है. उमर और शरजील निडर भी हैं इसलिए जेल में हैं.

कानून व्यवस्था पर अब भी हमारा भरोसा- बनोज्योत्सना लाहिड़ी

हालांकि बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने ये भी कहा कि कानून व्यवस्था पर अब भी हमारा भरोसा है और मुझे पता है कि इंसाफ आज नहीं तो कल इसी क़ानून व्यवस्था से निकलेगा. उन्होंने कहा, ''हताशा और नाउम्मीदी जरूर है. दिल्ली दंगा Livestream दंगा था, किसने कॉल किया दंगे के लिए ये सबको पता है, जिसके बाद दंगा शुरू हो गया.''

'CAA के खिलाफ प्रदर्शनकारियों पर चुन-चुन कर आरोप लगाए गए'

उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे कहा, ''दंगे के एक महीने बाद उन लोगों के खिलाफ कॉल नहीं की गई जिन्होंने दंगों का कॉल दिया. बल्कि एंटी CAA प्रदर्शनकारियों के ऊपर चुन चुन कर आरोप लगाए गए. उनमें से कुछ लोग पहले से जेल में थे, कुछ शहर से बाहर थे, सबको लपेट लिए गया."

UAPA के अंदर बेल मिलना बहुत मुश्किल-बनोज्योत्सना

बनोज्योत्सना ये भी कहा, ''आज 6 साल बाद उन आरोपों को ट्रायल में लाने की हिम्मत दिल्ली पुलिस नहीं जुटा पायी है. ये केस UAPA के अंदर है ,जिसके तहत बेल मिलना बहुत मुश्किल है. जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता तब तक अमूमन बेल नहीं मिलती है.'' दिल्ली दंगों के 6 साल पूरे होने पर प्रेस क्लब में कार्यक्रम रखा गया था. इस दौरान प्रेस कांफ्रेंस कर कई नेताओं ने भी अपनी बात रखी.

सितंबर 2020 में हुई थी उमर खालिद की गिरफ्तारी

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया था. आरोप है कि उसने फरवरी 2020 में दिल्ली में बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची थी. इस मामले में यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया. उमर खालिद के साथ शरजील इमाम और कई अन्य लोगों पर भी इसी मामले में साजिशकर्ता होने का आरोप है.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 11:06 PM (IST)
Tags :
Umar Khalid Delhi Riot 2020 DELHI NEWS Banojyotsna Lahiri
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
'उमर खालिद और शरजील इमाम मुसलमान होने के कारण जेल में हैं', बोलीं बनोज्योत्सना लाहिड़ी
'उमर खालिद और शरजील इमाम मुसलमान होने के कारण जेल में हैं', बोलीं बनोज्योत्सना लाहिड़ी
दिल्ली NCR
Exclusive: 'मोहम्मद दीपक' बोले- 'चाय का स्टॉल लगाती हैं मेरी मां, परिवार को मिले सुरक्षा'
Exclusive: 'मोहम्मद दीपक' बोले- 'चाय का स्टॉल लगाती हैं मेरी मां, परिवार को मिले सुरक्षा'
दिल्ली NCR
तिलक नगर सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद फूटा परिवार का गुस्सा, थाने के बाहर किया हंगामा
तिलक नगर सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद फूटा परिवार का गुस्सा, थाने के बाहर किया हंगामा
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा फैसला, अब मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी राहत
दिल्ली पुलिस भर्ती में बड़ा फैसला, अब मिलेगा 20% आरक्षण, उम्र में छूट और फिजिकल टेस्ट से भी राहत
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Seedha Sawal: बात-बात पर हिंदू-मुसलमान, नए भारत की पहचान? | Sandeep Chaudhary | Debate
ABP Report: शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार! | Shankaracharya Case | CM Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
बिहार
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए...'
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए खुला खिताब मिला'
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget