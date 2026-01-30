हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRUGC के नियमों पर छात्र संगठनों के अलग-अलग सुर, किसने क्या कहा?

UGC के नियमों पर छात्र संगठनों के अलग-अलग सुर, किसने क्या कहा?

UGC के 'समता विनियम 2026' पर छात्र संगठनों में तीखी बहस है. ABVP पारदर्शिता व स्पष्टता की मांग करती है, तो एनएसयूआई जातिगत भेदभाव से लड़ने हेतु स्वतंत्र समिति पर जोर देती है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 30 Jan 2026 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी ‘उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम, 2026’ को लेकर देशभर के छात्र संगठनों में बहस तेज हो गई है. जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विनियमों के उद्देश्य को सराहा है, वहीं शब्दावली और प्रावधानों में अस्पष्टता को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. दूसरी ओर एनएसयूआई और आइसा ने इसे सामाजिक न्याय से जोड़ते हुए अलग-अलग दृष्टिकोण सामने रखे हैं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि यूजीसी द्वारा लाया गया यह विनियम उच्च शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. हालांकि परिषद का मत है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमों की भाषा स्पष्ट, संतुलित और सभी के लिए भरोसेमंद होनी चाहिए. अभाविप के अनुसार वर्तमान स्वरूप में कुछ प्रावधानों को लेकर समाज, विद्यार्थियों और अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति बन रही है.

शैक्षणिक परिसरों में समरसता पर जोर

अभाविप ने यह भी दोहराया कि वह लंबे समय से शैक्षणिक परिसरों में सकारात्मक और समतामूलक वातावरण के लिए काम करती रही है. संगठन का मानना है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए शिक्षा संस्थानों में सामाजिक सौहार्द और समान अवसर अनिवार्य हैं. इसी क्रम में अभाविप ने यूजीसी से अपील की है कि वह विनियमों पर उत्पन्न शंकाओं को दूर करने के लिए तत्काल स्पष्टीकरण जारी करें.

न्यायालय में लंबित मामले पर शीघ्र हलफनामे की मांग

अभाविप ने यह भी रेखांकित किया कि समता विनियमों से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है. ऐसे में आयोग को चाहिए कि वह अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए शीघ्र हलफनामा दाखिल करे, ताकि किसी भी तरह की विभाजनकारी स्थिति से बचा जा सके और शैक्षणिक माहौल प्रभावित न हो.

भ्रांतियां दूर करने के लिए संवाद जरूरी : वीरेंद्र सिंह सोलंकी

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि शैक्षणिक परिसरों में समानता और सौहार्द बनाए रखना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए शिक्षा संस्थानों में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. विनियमों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए यूजीसी को सभी हितधारकों से संवाद स्थापित करना चाहिए, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत किया जा सके.

जाति आधारित भेदभाव पर कार्रवाई का स्वागत : एनएसयूआई

वहीं एनएसयूआई ने यूजीसी के समता विनियमों को परिसरों में जाति आधारित भेदभाव से निपटने की दिशा में आवश्यक कदम बताया है. संगठन ने कहा कि प्रस्तावित समिति केवल औपचारिक न होकर प्रभावी और स्वतंत्र होनी चाहिए. एनएसयूआई का जोर है कि समिति में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों के छात्रों के साथ-साथ इसी पृष्ठभूमि के शिक्षण संकाय को भी अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए.

स्वतंत्र और सशक्त समिति की जरूरत

एनएसयूआई ने यह आशंका भी जताई कि यदि समिति विश्वविद्यालय प्रशासन के नियंत्रण में रही, तो समानता और न्याय का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है. संगठन ने सुझाव दिया कि पारदर्शिता और विश्वसनीयता के लिए समिति में सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की भागीदारी भी होनी चाहिए.

पिछले अनुभव और मौजूदा चुनौतियां

एनएसयूआई ने कहा कि पूर्व में गठित कई समितियां केवल औपचारिकता तक सीमित रहीं और शिकायतों का प्रभावी समाधान नहीं कर सकीं. संगठन ने आरक्षण नीतियों के कमजोर क्रियान्वयन, शिक्षण पदों में रिक्तियों, उच्च ड्रॉपआउट दर और प्रतिष्ठित संस्थानों में आत्महत्या के मामलों का उल्लेख करते हुए ठोस हस्तक्षेप की आवश्यकता बताई.

यूजीसी समता दिशानिर्देशों पर रोक का विरोध : आइसा

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूजीसी समता दिशा निर्देश 2026 पर लगाई गई रोक की कड़ी आलोचना की है. आइसा ने इसे सामाजिक न्याय के प्रयासों के खिलाफ कदम बताते हुए कहा कि यह संस्थागत जातिवाद की गहरी जड़ों को उजागर करता है. संगठन का मानना है कि सामाजिक न्याय से जुड़े उपायों पर रोक संविधान की मूल भावना के विपरीत है.

रोहित एक्ट लागू करने की मांग तेज

आइसा ने राष्ट्रीय स्तर पर रोहित एक्ट लागू करने की मांग को दोहराया है. संगठन का कहना है कि कर्नाटक सरकार द्वारा तैयार किया गया रोहित एक्ट उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ होने वाली संस्थागत हिंसा से निपटने का अधिक व्यापक और प्रभावी प्रयास है.

यूजीसी के समता विनियम 2026 को लेकर उच्च शिक्षा में समानता का मुद्दा फिर से चर्चा में है. हालांकि, छात्र संगठन इसके उद्देश्य से सहमत हैं, लेकिन प्रावधानों की स्पष्टता और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में जरूरत है कि यूजीसी सभी पक्षों को साथ लेकर भ्रम दूर करे और समता के लक्ष्य को व्यवहार में उतारे.

और पढ़ें
Published at : 30 Jan 2026 10:44 PM (IST)
Tags :
UGC Higher Education DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इसकी गवाही खुद...', यूपी में भिड़े BJP के मंत्री और विधायक तो आया कांग्रेस का रिएक्शन
'भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इसकी गवाही...', UP में भिड़े BJP के मंत्री और MLA तो बोली कांग्रेस
Advertisement

वीडियोज

Bharat ki Baat: अजित पवार की जगह डिप्टी सीएम तय! | Sunetra Pawar | Ajit Pawar Death in Plane Crash
Sandeep Chaudhary: वोट की छटपटाहट..'मियां' पर महाभारत? चुनावी ध्रुवीकरण का सबसे सटीक विश्लेषण
सारा अली खान ने दिया ओरी को जवाब? कहा, “जिंदगी में दिखावा कम…”
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
कुछ कुछ होता है में Shah Rukh के साथ काम करने पर क्या बोलीं Rani Mukerji
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो बोले पीयूष गोयल, याद दिलाया इतिहास
'अंगूर खट्टे हैं', इंडिया-EU ट्रेड डील की कांग्रेस ने की आलोचना तो पीयूष गोयल का पलटवार
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा पवार, उनकी जगह कौन जाएगा राज्यसभा? चर्चा में ये नाम
बॉलीवुड
'पुष्पा 2' को नंबर 1 की कुर्सी से हिला नहीं पाए सनी देओल, धुआंधार कमाई के बावजूद 'बॉर्डर 2' नहीं तोड़ पाई ये रिकॉर्ड
धुआंधार कमाई के बाद भी Pushpa 2 का ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई 'बॉर्डर 2'
इंडिया
'भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इसकी गवाही खुद...', यूपी में भिड़े BJP के मंत्री और विधायक तो आया कांग्रेस का रिएक्शन
'भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, इसकी गवाही...', UP में भिड़े BJP के मंत्री और MLA तो बोली कांग्रेस
स्पोर्ट्स
Australian Open 2026 Final: ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज की भिड़ंत, जानें भारत में कब और कैसे देखें लाइव
नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में, जानें कैसे देखें लाइव
इंडिया
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, आखिरी समय में ऐसा क्या हुआ?
ऑफिस में चल रही थी IT की रेड, बेंगलुरु में बिजनेस टायकून ने खुद को मार ली गोली, ऐसा क्या हुआ?
हेल्थ
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
कितने दिन में बदल देना चाहिए बर्तन धोने वाला झाबा, जानें इससे किन बीमारियों का खतरा?
यूटिलिटी
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
दिल्ली मेट्रो में सफर और आसान, अब सभी बैंकों के NCMC कार्ड मान्य, मिलेगा कैशलेस सुविधा का फायदा
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
ENT LIVE
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Netflix पर Dhurandhar हुई stream, cut scenes और censored dialogues को लेकर fans का फूटा गुस्सा
Embed widget