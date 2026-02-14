दिल्ली मेट्रो के 'उद्योग भवन' स्टेशन का नाम बदला, अब कहलाएगा 'सेवा तीर्थ भवन'
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर स्थित 'उद्योग भवन' स्टेशन का नाम बदलकर 'सेवा तीर्थ भवन' कर दिया गया है. यह बदलाव प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर 'सेवा तीर्थ' के कारण हुआ है.
दिल्ली-एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर है. येलो लाइन पर स्थित और लुटियंस दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक 'उद्योग भवन' का नाम अब बदल दिया गया है.
अब यह स्टेशन आधिकारिक तौर पर 'सेवा तीर्थ भवन' (Sewa Teerth Bhawan) के नाम से जाना जाएगा. यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू माना जा रहा है, और जल्द ही मेट्रो के अनाउंसमेंट, डिजिटल मैप और साइनबोर्ड पर भी यात्रियों को नया नाम नजर आने लगेगा.
PMO का नया पता
सेवा तीर्थ' इस नाम परिवर्तन का सीधा संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के नए परिसर से है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नए कार्यालय परिसर 'सेवा तीर्थ' को राष्ट्र को समर्पित किया था. यह अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स अब देश की सत्ता का नया केंद्र बन गया है, जहां प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSC) एक ही छत के नीचे संचालित होंगे. चूंकि यह मेट्रो स्टेशन इसी परिसर के सबसे करीब है और यहां आने वाले आगंतुकों के लिए प्रमुख स्टॉप है, इसलिए सरकार ने स्टेशन की पहचान को इस नए प्रशासनिक केंद्र के साथ जोड़ने का फैसला किया है.
सिर्फ नाम नहीं, 'सोच' में बदलाव: सरकार
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बदलाव की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि यह केवल एक औपचारिक नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह शासन को देखने के नजरिए में बदलाव का प्रतीक है. प्रधानमंत्री मोदी ने 'सेवा तीर्थ' को जनसेवा, कर्तव्यनिष्ठा और 'इंडिया फर्स्ट' की भावना का प्रतिबिंब बताया है. सरकार का मानना है कि 'उद्योग भवन' नाम एक पुराने प्रशासनिक ढांचे का सूचक था, जबकि 'सेवा तीर्थ भवन' सत्ता को 'भोग' नहीं बल्कि जनता की 'सेवा' के रूप में देखने के विजन को दर्शाता है. प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई है कि यह नाम आने वाली पीढ़ियों को निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा देगा.
'कर्तव्य पथ' की कड़ी में अगला कदम
गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा लुटियंस जोन और प्रशासनिक इमारतों के नाम बदलने का यह सिलसिला नया नहीं है. इससे पहले ऐतिहासिक 'राजपथ' का नाम बदलकर 'कर्तव्य पथ' किया गया था, ताकि औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म कर कर्तव्य की भावना को जगाया जा सके. इसी कड़ी में विभिन्न राज्यों में 'राज निवास' को 'लोक निवास' नाम देने की पहल की गई थी. अब 'उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन' का नाम बदलना इसी शृंखला का हिस्सा है, जो शासन के उद्देश्य को 'नागरिक कल्याण' से जोड़ता है.
