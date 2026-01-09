तुर्कमान गेट हिंसा मामले में हुई 12वीं गिरफ्तारी, साजिश की कड़ियां जोड़ने में जुटी पुलिस

दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में हुई हिंसा और पत्थरबाजी के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है. अब तक इस मामले में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. ताजा गिरफ्तारी सुल्तानपुरी निवासी इमरान की हुई है, जिस पर पत्थरबाजी में शामिल होने का आरोप है. यह इस केस की पहली ऐसी गिरफ्तारी है, जिसमें आरोपी न तो तुर्कमान गेट का रहने वाला है और न ही चाँदनी महल इलाके का रहने वाला है.

बाहरी आरोपी से पूछताछ तेज

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इमरान से लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच का मुख्य फोकस इस बात पर है कि वह रात के वक्त तुर्कमान गेट इलाके में किसके कहने पर पहुंचा था और उसे वहां बुलाने वाला कौन था. पुलिस को शक है कि हिंसा के पीछे किसी संगठित साजिश की भूमिका हो सकती है.

गिरफ्तार आरोपियों के अलावा पुलिस ने 15 अन्य लोगों को भी हिरासत में ले रखा है. इन सभी से अलग-अलग एंगल से पूछताछ की जा रही है. दिल्ली के कई इलाकों में रातभर छापेमारी अभियान चलता रहा, ताकि हिंसा से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचा जा सके.

जुम्मे की नमाज से पहले अमन कमेटी से बैठक

जुम्मे की नमाज को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है. शांति बनाए रखने के लिए अमन कमेटी के साथ बैठक की गई है. पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

जामिया, चाँदनी महल, बल्ली मारन, जामा मस्जिद और तुर्कमान गेट इलाके में पुलिस अलर्ट पर है. अतिरिक्त बल तैनात किया गया है और लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है.

तीसरे दिन भी बाजार बंद, पुलिस की अपील

तुर्कमान गेट के आसपास तीसरे दिन भी बाजार बंद रहेंगे. वहीं, दिल्ली पुलिस ने फ़ैज-ए-इलाही मस्जिद को लेकर एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने अपील की है कि नमाज के दौरान भीड़ इकट्ठा न की जाए और लोग अपने घरों में या आसपास की मस्जिदों में ही नमाज अदा करें, ताकि हालात पूरी तरह शांत बने रहें.