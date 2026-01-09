दिल्ली स्थित तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने और वहां हिंसा होने के बाद 9 जनवरी 2026 को पहला जुमा था. इस बाबत पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए और ड्रोन से निगरानी भी जारी थी.

इस बीच फैज ए इलाही मस्जिद के मुख्य संरक्षक नजमुद्दीन चौधरी ने दावा किया है कि पुलिस नमाज नहीं पढ़ने दे रही है. एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे चौधरी ने कहा कि इलाके के लोग दहशत, डर और खौफ में है.

चौधरी ने कहा कि पुलिस नमाज पढ़ने नहीं दे रही है ,ना ही हमसे किसी ने संपर्क किया है. यहां तक कि तुर्कमान गेट पर जो मस्जिद है, वहां भी नमाज के लिए मना किया.

एबीपी न्यूज़ से नजमुद्दीन चौधरी ने कहा कि लोग अपने घरों में ही नमाज पढ़े या अपने आस पास की मस्जिद में नमाज अदा करें. हालांकि पहले नजमुद्दीन चौधरी का कहना है कि वो फैज-ए-इलाही में नमाज पढ़ने जाते थे लेकिन आज पहला ऐसा जुमा है जहां उन्हें दूसरी मस्जिद में नमाज पढ़ने को मजबूर होना पड़ा है

