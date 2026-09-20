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दिवाली-छठ पर कैसे जाएं घर? ट्रेनों में टिकट की मारामारी, फ्लाइट के किराए ने उड़ाए होश!

ट्रेनों में जगह नहीं मिलने पर यात्री फ्लाइट का विकल्प देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली-पटना से लेकर मुंबई-पटना और हैदराबाद-पटना तक हवाई किराया आसमान छू चुका है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 20 Sep 2026 03:59 PM (IST)
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दिवाली और छठ पर घर जाने की योजना बना रहे यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों के सामने इस बार फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकट मिलेगी तो कैसे और सफर होगा तो कितने रुपये में. बिहार-झारखंड जाने वाली कई प्रमुख ट्रेनों में नवंबर की तारीखों पर सीटें भर चुकी हैं और कई जगह टिकट बुकिंग रिग्रेट तक पहुंच गई है.

ट्रेनों में जगह नहीं मिलने पर यात्री फ्लाइट का विकल्प देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली-पटना से लेकर मुंबई-पटना और हैदराबाद-पटना तक हवाई किराया आसमान छू चुका है. यानी त्योहार पर घर लौटने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए टिकट का संकट और बढ़ता किराया दोनों परेशानी बढ़ा रहे हैं.

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दिवाली से पहले ही ट्रेनों में जगह के लिए मारामारी

इस साल 8 नवंबर को दिवाली है, जबकि छठ पूजा 13 से 16 नवंबर तक मनाई जाएगी. 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उषा अर्घ्य होगा. त्योहारों के बीच घर लौटने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या के कारण नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में बिहार जाने वाली ट्रेनों पर दबाव बढ़ गया है.

दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और दूसरे बड़े शहरों में रहने वाले लोग अभी से घर पहुंचने का रास्ता तलाश रहे हैं. कई ट्रेनों में बुकिंग शुरू होने के बाद तेजी से सीटें भर गईं और अब कुछ तारीखों पर वेटिंग के बजाय रिग्रेट दिखाई दे रहा है. इसका मतलब है कि उपलब्ध कोटे में टिकट बुक करने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है.

दिल्ली से बिहार जाने वाली कई ट्रेनों में टिकट का संकट

दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए स्थिति खास तौर पर मुश्किल बनी हुई है. तेजस राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, पूरबिया एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस और गरीब रथ जैसी प्रमुख ट्रेनों में नवंबर की कई तारीखों पर टिकट उपलब्ध नहीं हैं. जिन लोगों ने समय रहते बुकिंग नहीं कराई, उनके सामने अब सीमित विकल्प बचे हैं. ऐसे यात्रियों की नजर पूजा स्पेशल ट्रेनों पर है, क्योंकि नियमित ट्रेनों में सीट मिलना लगातार कठिन होता जा रहा है.

मुंबई से बिहार जाने वालों के लिए भी बढ़ी परेशानी

मुंबई से बिहार का सफर करने वाले यात्रियों के सामने भी टिकट की समस्या बनी हुई है. 13202 एलटीटी-राजगीर एक्सप्रेस में 31 अक्टूबर को वेटिंग 14 से शुरू होकर 3 नवंबर तक 16 पहुंच गई है. 5 से 10 नवंबर के बीच कई तारीखों पर टिकट की स्थिति रिग्रेट है, जबकि 11 नवंबर को वेटिंग 17 तक पहुंची है.

12336 एलटीटी-भागलपुर एक्सप्रेस में 1 नवंबर को वेटिंग 40 और 8 नवंबर को 37 तक पहुंच चुकी है. इस ट्रेन में 3 और 10 नवंबर को रिग्रेट की स्थिति दिखाई दे रही है. वहीं मुंबई से पाटलिपुत्र जाने वाली 12141 पाटलिपुत्र एक्सप्रेस में भी छठ से पहले यात्रियों की मांग बढ़ने की संभावना है.

हैदराबाद से बिहार आने वालों के पास विकल्प कम

हैदराबाद से बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए भी त्योहार के दौरान सफर आसान नहीं रहने वाला है. इस रूट पर 12791 सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्रमुख विकल्पों में शामिल है. यह ट्रेन करीब 1,830 किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 32 घंटे 50 मिनट में दानापुर पहुंचती है. अक्टूबर की कई तारीखों में ही इस ट्रेन में रिग्रेट की स्थिति दिखाई दे रही है. ऐसे में जो यात्री इसी ट्रेन पर निर्भर हैं, उनके लिए आखिरी समय में टिकट हासिल करना मुश्किल हो सकता है.

ट्रेन में जगह नहीं तो फ्लाइट, लेकिन किराया बड़ा झटका

रेल टिकट नहीं मिलने के बाद हवाई सफर का विकल्प सामने आता है, लेकिन त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग ने फ्लाइट का किराया भी काफी ऊपर पहुंचा दिया है. दिल्ली से पटना जाने वाली फ्लाइट में नवंबर की शुरुआत से इकोनॉमी क्लास का किराया करीब 8 हजार से 13 हजार रुपये के बीच पहुंच गया है.

मुंबई से पटना के लिए इकोनॉमी टिकट का किराया 16 हजार रुपये से अधिक बताया जा रहा है. वहीं हैदराबाद से पटना के हवाई सफर के लिए यात्रियों को 23 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है.

दिल्ली से दरभंगा जाने वाली फ्लाइट का नवंबर में शुरुआती किराया भी करीब 9 हजार से 16 हजार रुपये के बीच पहुंच गया है. आगे त्योहारों की तारीखें जैसे-जैसे करीब आती जाएंगी वैसे ही सीटों की मांग भी बढ़ेगी जिसका सीधा असर किराए पर पड़ेगा और हवाई टिकट की कीमतों में और उछाल आएगा जो आम आदमी के बजट से बाहर होगा.

About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 20 Sep 2026 03:58 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Diwali 2026
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