दिल्ली: आजादपुर मंडी के पास 1 महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पढ़ें लें एडवाइजरी

दिल्ली में आजादपुर मंडी और आसपास के इलाकों से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों को अगले एक महीने तक अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. ड्रेनेज खुदाई और निर्माण कार्य के चलते 16 जून से 15 जुलाई तक क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को प्रभावित मार्गों से बचने, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी है.

जारी एडवाइजरी के अनुसार आजादपुर मंडी के पास चल रहे ड्रेनेज एक्सकेवेशन और निर्माण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. यह व्यवस्था 16 जून से 15 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से प्रभावी रहेगी.

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जीटी करनाल रोड के इस हिस्से में बढ़ सकती है परेशानी

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जीटी करनाल रोड पर महेंद्र पार्क और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच यातायात प्रभावित रह सकता है. निर्माण कार्य और भारी मशीनरी की तैनाती के कारण इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने और जाम की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है.

इन इलाकों में रह सकता है ट्रैफिक का दबाव

एडवाइजरी में कहा गया है कि आजादपुर मंडी, आदर्श नगर, महेंद्र पार्क और मुकरबा चौक के आसपास यातायात दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को इन क्षेत्रों में अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है.

प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट

यातायात प्रबंधन के लिए आजादपुर चौक ट्रैफिक लाइट, जहांगीरपुरी टी-पॉइंट और मुकरबा चौक को प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट बनाया गया है. इन स्थानों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

मुकरबा चौक से आजादपुर और आदर्श नगर जाने वालों के लिए वैकल्पिक मार्ग

मुकरबा चौक बाईपास से आजादपुर या आदर्श नगर की ओर जाने वाले वाहन चालक आउटर रिंग रोड के जरिए मुकुंदपुर की ओर जा सकते हैं. इसके बाद अरिहंत मार्ग और रोड नंबर-51 का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.

वहीं, जहांगीरपुरी से आदर्श नगर की ओर जाने वाले यात्रियों को शाहआलम बांध रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इसके बाद रोड नंबर-51 और अरिहंत मार्ग से होते हुए आजादपुर चौक तक पहुंचा जा सकता है.

इन मार्गों से दूरी बनाना होगा बेहतर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जीटी करनाल रोड पर आजादपुर मंडी के आसपास के हिस्से और महेंद्र पार्क से आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच के मार्ग से बचने की सलाह दी है. निर्माण कार्य के दौरान इन इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है.

पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलने, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही लेन अनुशासन बनाए रखने और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

यात्रियों को किसी भी प्रकार की सहायता या ताजा ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक माध्यमों से जुड़े रहने की सलाह दी गई है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095 तथा 011-25844444 उपलब्ध हैं.

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