हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: आजादपुर मंडी के पास 1 महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पढ़ें लें एडवाइजरी

दिल्ली: आजादपुर मंडी के पास 1 महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पढ़ें लें एडवाइजरी

Delhi Traffic Police Advisory: एडवाइजरी में कहा गया है कि आजादपुर मंडी, आदर्श नगर, महेंद्र पार्क और मुकरबा चौक के आसपास यातायात दबाव बढ़ सकता है.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Edited By: किशन कुमार |  Updated at : 18 Jun 2026 09:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आजादपुर मंडी और आसपास के इलाकों से रोजाना गुजरने वाले वाहन चालकों को अगले एक महीने तक अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. ड्रेनेज खुदाई और निर्माण कार्य के चलते 16 जून से 15 जुलाई तक क्षेत्र में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को प्रभावित मार्गों से बचने, वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और यात्रा की योजना पहले से बनाने की सलाह दी है.

जारी एडवाइजरी के अनुसार आजादपुर मंडी के पास चल रहे ड्रेनेज एक्सकेवेशन और निर्माण कार्य को सुचारु रूप से पूरा करने के लिए विशेष ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. यह व्यवस्था 16 जून से 15 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 6 बजे से प्रभावी रहेगी.

Delhi Weather: दिल्ली में अगले तीन दिन तक बढ़ेगा तापमान, आज छाए रहेंगे बादल, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी

जीटी करनाल रोड के इस हिस्से में बढ़ सकती है परेशानी

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जीटी करनाल रोड पर महेंद्र पार्क और आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच यातायात प्रभावित रह सकता है. निर्माण कार्य और भारी मशीनरी की तैनाती के कारण इस मार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ने और जाम की स्थिति बनने की आशंका जताई गई है.

इन इलाकों में रह सकता है ट्रैफिक का दबाव

एडवाइजरी में कहा गया है कि आजादपुर मंडी, आदर्श नगर, महेंद्र पार्क और मुकरबा चौक के आसपास यातायात दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में वाहन चालकों को इन क्षेत्रों में अतिरिक्त समय लेकर यात्रा करने की सलाह दी गई है.

प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट

यातायात प्रबंधन के लिए आजादपुर चौक ट्रैफिक लाइट, जहांगीरपुरी टी-पॉइंट और मुकरबा चौक को प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट बनाया गया है. इन स्थानों पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

मुकरबा चौक से आजादपुर और आदर्श नगर जाने वालों के लिए वैकल्पिक मार्ग

मुकरबा चौक बाईपास से आजादपुर या आदर्श नगर की ओर जाने वाले वाहन चालक आउटर रिंग रोड के जरिए मुकुंदपुर की ओर जा सकते हैं. इसके बाद अरिहंत मार्ग और रोड नंबर-51 का इस्तेमाल कर अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं.

वहीं, जहांगीरपुरी से आदर्श नगर की ओर जाने वाले यात्रियों को शाहआलम बांध रोड का उपयोग करने की सलाह दी गई है. इसके बाद रोड नंबर-51 और अरिहंत मार्ग से होते हुए आजादपुर चौक तक पहुंचा जा सकता है.

इन मार्गों से दूरी बनाना होगा बेहतर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को जीटी करनाल रोड पर आजादपुर मंडी के आसपास के हिस्से और महेंद्र पार्क से आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बीच के मार्ग से बचने की सलाह दी है. निर्माण कार्य के दौरान इन इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की संभावना है.

पुलिस ने लोगों से यात्रा के लिए पर्याप्त समय लेकर निकलने, जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है. साथ ही लेन अनुशासन बनाए रखने और ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है.

यात्रियों को किसी भी प्रकार की सहायता या ताजा ट्रैफिक अपडेट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक माध्यमों से जुड़े रहने की सलाह दी गई है. इसके लिए ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप नंबर 8750871493 और हेल्पलाइन नंबर 1095 तथा 011-25844444 उपलब्ध हैं.

दिल्ली-यूपी-हरियाणा में आतंक फैलाने वाला कुख्यात लुटेरा गैंग गिरफ्तार, सरगना सुनील पर 1 लाख का इनाम

Published at : 18 Jun 2026 09:28 PM (IST)
Tags :
Delhi Traffic Police DELHI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: आजादपुर मंडी के पास 1 महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पढ़ें लें एडवाइजरी
दिल्ली: आजादपुर मंडी के पास 1 महीने तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, पढ़ें लें एडवाइजरी
दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 13 गिरफ्तार
दिल्ली NCR
Delhi News: क्या DTC का पूरी तरह से होगा निजीकरण? वारयल सर्कुलर की जानें सच्चाई
क्या DTC का पूरी तरह से होगा निजीकरण? वारयल सर्कुलर की जानें सच्चाई
दिल्ली NCR
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
सपा में टूट के राजभर के दावे पर संजय सिंह बोले, 'जो चिट्ठी रामगोपाल यादव ने अमित शाह को दी थी उसमें...'
Advertisement

वीडियोज

2026 Maruti Brezza Facelift: Turbo Engine के साथ होगी और भी Powerful? #maruti #brezza #autolive
Bollywood News: सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ टीजर से मचा धमाल, आमिर खान की आवाज ने बढ़ाया इमोशनल असर (18.06.26)
Jagadhatri:😯Maya ने Jagadhatri-Shivay के सामने रखी बड़ी शर्त, शादीशुदा होने का सबूत देने को कहा #sbs
Nitin Gadkari ने Sign की E100 File! क्या 100% Ethanol Cars Practical हैं? #nitingadkari #autolive
US-Iran Peace Deal: पेट्रोल -डीजल के साथ क्या-क्या सस्ता होने वाला है? आम आदमी की चांदी! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
इधर यूएस-ईरान की हुई डील, उधर भारत को मिलने जा रही कल बड़ी खुशखबरी! दूर होगी रसोई गैस की किल्लत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
CM योगी बोले, 'दूध पीकर गाय को जो सड़क पर छोड़ देते हैं, ...वही लोग सरकार पर आरोप लगाते हैं'
बॉलीवुड
Entertainment Roundup: करीना कपूर की 'दायरा' की पहली झलक आई सामने, वैष्णों देवी पहुंचे अक्षय कुमार
करीना कपूर की 'दायरा' की पहली झलक आई सामने, वैष्णों देवी पहुंचे अक्षय कुमार
क्रिकेट
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
AFG के खिलाफ जीत के बाद शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच हुई बहस, सामने आया वीडियो
इंडिया
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? जून में 42% कम गिरा पानी, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
Explained: बादल, आंधी, तूफान... लेकिन बारिश क्यों नहीं? 42% कम बरसात, कितने गंभीर होंगे नतीजे?
विश्व
PoK Protest: PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे जोरदार नारे
PoJK में बगावत तेज! 10वें दिन सड़कों पर उतरे 70 हजार प्रदर्शनकारी, पाक सेना के खिलाफ लगे नारे
इंडिया
NEET Paper Leak: ‘टेलीग्राम बन रहा नया डार्क वेब’, बैन के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
टेलीग्राम बन रहा आतंक का ‘डार्क वेब’, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने लगाए ये गंभीर आरोप
इंडिया
Delimitation Bill: परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
परिसीमन बिल पर सियासत गरमाई! चंद्रबाबू नायडू के इशारों पर शशि थरूर ने दी तीखी प्रतिक्रिया
ABP NEWS
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
31 लाख के 105 मोबाइल रिकवर, यूपी की सर्विलांस टीम का एक्शन
ABP NEWS
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
Viral Video | मारपीट चलती रही, गार्ड मजे लेता रहा
ABP NEWS
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
Viral Video : बंद वाइन शॉप पर युवक ने निकाली दुश्मनी, वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
Viral Video : ग्रेटर नोएडा में कुंभकर्ण ! बीच रोड गाड़ी लगाकर सो गया
ABP NEWS
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Viral Video : CM Yogi की गोद में डरा डरा दिखाई दे रहा मासूम ?
Embed widget