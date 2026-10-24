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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा आमिर शौकीन, दिल्ली और त्रिपुरा में FIR है दर्ज

कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा आमिर शौकीन, दिल्ली और त्रिपुरा में FIR है दर्ज

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने नस्लीय टिप्पणी मामले में आमिर शोकीन को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा. पुलिस अहमदाबाद ले जाकर अन्य आरोपियों की पहचान करेगी.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 24 Oct 2026 02:31 PM (IST)
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दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने शनिवार (24 अक्टूबर) को आमिर शौकीन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. उसे त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ वीडियो में कथित नस्लीय टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है. दिल्ली पुलिस ने अदालत से आरोपी की 6 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को लेकर आमिर शौकीन से पूछताछ करनी है. आरोप है कि इस वीडियो में त्रिपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया था. पुलिस का कहना है कि वीडियो में दिख रहे दूसरे लोगों की पहचान करना और उन्हें गिरफ्तार करना भी जरूरी है.

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जांच के सिलसिले में पुलिस आरोपी को अहमदाबाद ले जाना चाहती है. पुलिस के मुताबिक, कथित आपत्तिजनक वीडियो अहमदाबाद में किसी दूसरे व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया था, जबकि आमिर शौकीन ने इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. पुलिस को इस मामले में एक मोबाइल फोन भी बरामद करना है.

अदालत में दोनों पक्षों ने रखी दलीलें

विशेष न्यायाधीश शिल्पी जैन ने लोक अभियोजक और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया. इससे पहले शुक्रवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आमिर शौकीन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. उस अवधि के समाप्त होने के बाद उसे शनिवार को अदालत में पेश किया गया.

दिल्ली पुलिस ने आरोपी की 6 दिन की पुलिस हिरासत की मांग करते हुए कहा था कि मामले की जांच के लिए उससे विस्तार से पूछताछ करना जरूरी है.

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दिल्ली और त्रिपुरा में दर्ज हुई FIR

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है.  वहीं, इस घटना को लेकर त्रिपुरा की स्थानीय पुलिस ने भी एक अलग एफआईआर दर्ज की है. अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर वीडियो से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान करने और मामले के अन्य पहलुओं की जांच करने की कोशिश करेगी.

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Published at : 24 Oct 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Amir Shokeen
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