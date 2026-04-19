दिल्ली: IRS अफसर की गिरफ्तारी में बदसलूकी पड़ी भारी, 26 साल पुराने मामले में CBI के 2 अफसर दोषी

तीस हजारी कोर्ट ने करीब 26 साल पुराने मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए CBI के दो अधिकारियों को दोषी करार दिया है. मामला साल 2000 का है जब एक IRS अधिकारी की गिरफ्तारी के दौरान मारपीट और जबरदस्ती घर में घुसने के आरोप लगे थे.

तीस हजारी कोर्ट के जज शशांक नंदन भट्ट ने CBI के इंस्पेक्टर वी.के पांडे और डीएसपी रामनीश को IPC की धारा 323, 427 और 448 के तहत दोषी माना है अदालत ने साफ कहा कि दोनों अधिकारियों ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया और कार्रवाई मलाफाइड इरादे से की गई थी.

यह है पूरा मामला

दरअसल, 1985 बैच के IRS अधिकारी अशोक कुमार अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज हुआ था. उन्होंने आरोप लगाया था कि 19 अक्टूबर 2000 की सुबह CBI टीम उनके पश्चिम विहार स्थित घर में जबरन घुस गई और दरवाजा तोड़ दिया. उनके साथ मारपीट की और गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार किया. अशोक अग्रवाल का कहना था कि यह कार्रवाई उनके और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद का बदला थी और उनके सस्पेंशन की समीक्षा के आदेश को कमजोर करने के लिए की गई थी. वहीं आरोपियों ने अदालत में दलील दी कि उन्होंने जो किया. वह उनकी ड्यूटी का हिस्सा था और उन्हें CrPC की धारा 197 के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया.

रॉउज एवन्यू कोर्ट ने आरोपियों की दलील को किया खारिज

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जो कार्रवाई की गई, उसका कानूनन ड्यूटी से कोई लेना-देना नहीं था. इसलिए उन्हें कोई कानूनी सुरक्षा नहीं मिल सकती. कोर्ट ने यह भी पाया कि अधिकारियों ने बिना ठोस कारण के घर का दरवाजा तोड़ा. उनका कहना था कि अंदर कुछ फाइलें ले जाई जा रही थीं, लेकिन जांच में ऐसी कोई फाइल जब्त नहीं की गई जिससे उनकी बात साबित नहीं हो सकी.

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तीस हजारी कोर्ट ने कहा बिना वजह दरवाजा तोड़ना है मिसचीफ

तीस हजारी कोर्ट ने कहा कि बिना वजह दरवाजा तोड़ना मिसचीफ है और किसी के घर में गलत इरादे से घुसना क्रिमिनल ट्रेसपास की श्रेणी में आता है. साथ ही कोर्ट ने माना कि गिरफ्तारी के दौरान अशोक अग्रवाल के हाथ में चोट आई, जो उन्हें घसीटने और धक्का-मुक्की करने की वजह से लगी आरोपी इस चोट का कोई सही कारण नहीं बता पाए. अंत में अदालत ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने मिलकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया और अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ आरोपों को पूरी तरह साबित कर दिया है.

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