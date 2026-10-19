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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRटाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: अरविंद केजरीवाल भड़के, 'देश के सबसे बड़े...'

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: अरविंद केजरीवाल भड़के, 'देश के सबसे बड़े...'

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि इनसे अपने राज्यों में कानून व्यवस्था नहीं संभलती है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 19 Oct 2026 06:32 PM (IST)
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मुंबई में फिल्म अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले पर सियासत भी तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोला है. केजरीवाल ने आरोप लगाया कि देश के सबसे बड़े गैंगस्टर को इन्होंने अपना 'दामाद' बनाया हुआ है. 

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, ''अपने राज्यों में इनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं. देश के सबसे बड़े गैंगस्टर को इन्होंने अपना दामाद बनाया हुआ है और उसे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपराध करने की सारी सहूलियत दी हुई हैं. और कल ये पंजाब आयेंगे कानून व्यवस्था पर ज्ञान देने. पंजाब के लोगों को पता है कि इन्हें वोट देना इनके दामाद को पंजाब में न्योता देने जैसा होगा.''

अब मुंबई जैसे शहर में भी गैंगस्टरों का खौफ बढ़ रहा- AAP

इससे पहले 18 अक्टूबर को भी आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर भी टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग को लेकर गृहमंत्री अमित शाह पर हमला बोला था. AAP ने सवाल किया था कि आखिर देश के गृह मंत्री अमित शाह कर क्या रहे हैं? दिल्ली में जंगलराज है और अब मुंबई जैसे शहर में भी गैंगस्टरों का खौफ बढ़ रहा है, जिस शहर को देश के सबसे सुरक्षित शहरों में गिना जाता है.''


टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: अरविंद केजरीवाल भड़के, 'देश के सबसे बड़े...

बता दें कि अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी में कथित तौर पर शामिल तीन संदिग्धों को सोमवार सुबह कोटा में दबोचा गया. पुलिस ने इन तीनों को कोटा में पुणे-जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से पकड़ा. मुंबई पुलिस से मिली सूचना के बाद कोटा शहर की पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर एक त्वरित ऑपरेशन में लगभग 15 मिनट में ही तीनों संदिग्धों को पकड़ लिया. बता दें कि रविवार (18 अक्टूबर) शाम मुंबई के जुहू इलाके में अज्ञात हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर गोलीबारी की थी. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Tiger Shroff ARVIND KEJRIWAL AMIT SHAH
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