उत्तर के पहाड़ और दक्षिण के तट का मिलन! दिल्ली में संपन्न हुआ भव्य 'तथागत साहित्य सम्मान'

Tathagat Literature Awards 2026: राजधानी के प्रतिष्ठित साहित्य अकादेमी सभागार में शनिवार, 24 जनवरी 2026 को भारतीय वाङ्मय की सांस्कृतिक और भाषाई एकता का अद्भुत संगम देखने को मिला. तथागत साहित्य सम्मान समारोह का अवसर था, जहाँ उत्तर और दक्षिण की दूरियों को साहित्य के सेतु से पाटने का सफल प्रयास किया गया. इस वर्ष यह सम्मान केरल के वरिष्ठ हिंदी साहित्यकार प्रो. ए. अरविंदाक्षन और अरुणाचल प्रदेश की प्रखर युवा कवयित्री जमुना बीनी को प्रदान किया गया.

समारोह का आगाज़ महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की कालजयी रचना 'वरदे वीणावादिनी' पर आधारित एक भावपूर्ण कथक प्रस्तुति से हुआ. इस भव्य आयोजन की अध्यक्षता करते हुए तथागत ट्रस्ट के संरक्षक और पूर्व आईएएस अधिकारी डॉ. एन. पी. सिंह ने ट्रस्ट के विज़न को स्पष्ट किया.

उन्होंने कहा कि "तथागत ट्रस्ट का लक्ष्य केवल पुरस्कार देना नहीं, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच भाषा और संस्कृति का एक अनवरत संवाद स्थापित करना है." उन्होंने रेखांकित किया कि यह सम्मान प्रख्यात साहित्यकार रामदरश मिश्र की स्मृतियों को समर्पित है, जो आजीवन मानवीय संवेदनाओं के पक्षधर रहे.

साहित्यिक योगदान पर विमर्श

कार्यक्रम में हिंदी जगत की दिग्गज हस्तियाँ शामिल हुईं. अनामिका, अशोक वाजपेयी, ओम निश्चल और चंद्रकांता जैसे विद्वानों ने पुरस्कृत रचनाकारों के कृतित्व पर गहराई से प्रकाश डाला.

प्रो. ए. अरविंदाक्षन: इनकी कृति ‘धड़कनों के भीतर जाकर’ की चर्चा करते हुए वक्ताओं ने कहा कि अरविंदाक्षन ने दक्षिण भारतीय परिवेश में हिंदी को न केवल अपनाया, बल्कि उसे नई संवेदनात्मक गहराई दी है.

जमुना बीनी: अरुणाचल की माटी की खुशबू लेकर आईं जमुना बीनी के संग्रह ‘जब आदिवासी गाता है’ की विशेष सराहना हुई. विद्वानों के अनुसार, उनकी कविताएँ आदिवासी चेतना, जल-जंगल-ज़मीन के संघर्ष और हाशिए के समाज की सशक्त आवाज़ हैं.

संवेदना और मानवीयता का सेतु

समारोह के समापन सत्र में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आज के दौर में जब समाज बँट रहा है, ऐसे आयोजन भारतीय साहित्य में संवाद और मानवीयता को सुदृढ़ करने का कार्य करते हैं. यह सम्मान समारोह केवल दो लेखकों का सम्मान नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर की पहाड़ियों और दक्षिण के तटों को हिंदी के माध्यम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण वैचारिक अनुष्ठान सिद्ध हुआ.

आयोजन में दिल्ली के साहित्य प्रेमियों, शोधार्थियों और पत्रकारों की भारी उपस्थिति रही, जिन्होंने इस भाषाई मेलमिलाप को भारतीय अखंडता के लिए शुभ संकेत बताया.