दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को 2 साल की जेल, कोर्ट ने लगाई फटकार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें दंगा भड़काने में मदद करने का दोषी माना. अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन उस समय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे. ऐसे में उनसे उम्मीद थी कि वे लोगों को हिंसा से रोकेंगे और इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे. लेकिन अदालत के मुताबिक, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय अपने मकान का इस्तेमाल दंगाइयों को हमला करने में मदद पहुंचाने के लिए होने दिया.

कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल जज परवीन सिंह ने सजा सुनाते हुए कहा कि ताहिर हुसैन की भूमिका इसलिए गंभीर है, क्योंकि दंगों के समय वह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे. एक जनप्रतिनिधि की बातों और उसके कामों का लोगों पर असर पड़ता है. ऐसे में उससे उम्मीद की जाती है कि वह लोगों को समझाएगा और हिंसा रोकने की कोशिश करेगा.

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अदालत ने कहा कि ताहिर हुसैन को अपने प्रभाव का इस्तेमाल लोगों को शांत करने और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए करना चाहिए था. लेकिन इस मामले में उनके मकान का इस्तेमाल दंगाइयों को लोगों पर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में मदद देने के लिए किया गया. कोर्ट के मुताबिक, जिस पद के जरिए हिंसा रोकने में मदद की जा सकती थी, उसका इस्तेमाल इसके उलट तरीके से हुआ.

खुद भीड़ में शामिल नहीं थे, फिर भी अपराध गंभीर

सजा तय करते समय अदालत ने इस बात पर भी विचार किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि ताहिर हुसैन खुद दंगाइयों की भीड़ में शामिल होकर हिंसा कर रहे थे. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इससे उनके अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती.

अदालत ने कहा कि हिंसा करने वाले व्यक्ति के साथ-साथ उस व्यक्ति की भूमिका भी गंभीर होती है, जो दूसरों को हिंसा करने के लिए उकसाता है या इसमें मदद पहुंचाता है. इसलिए केवल यह साबित नहीं होना कि ताहिर हुसैन खुद भीड़ में मौजूद थे, सजा कम करने का पर्याप्त आधार नहीं है.

दुकान में लूटपाट और आगजनी का था आरोप

यह मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाने में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है. शिकायतकर्ता इरशाद अली ने आरोप लगाया था कि 24 फरवरी 2020 को जिस दुकान में वह काम करते थे, उसे दंगाइयों ने निशाना बनाया था. आरोप के मुताबिक, दुकान का शटर तोड़कर सामान लूट लिया गया और बाद में उसमें आग लगा दी गई.

शिकायतकर्ता ने बताया था कि दुकान से सामान लूटे जाने के कारण करीब 17 से 18 लाख रुपये का नुकसान हुआ. वहीं, इमारत को नुकसान पहुंचने से करीब 10 लाख रुपये की क्षति होने का दावा किया गया था. इस तरह कुल नुकसान करीब 27 से 28 लाख रुपये बताया गया.

मामले के दूसरे शिकायतकर्ता मोहम्मद जाहिद ने दावा किया था कि दंगाई ताहिर हुसैन के नाम के नारे लगा रहे थे और कह रहे थे कि वे उनके साथ हैं. जांच के दौरान दो पुलिस कांस्टेबलों ने भी ताहिर हुसैन की पहचान की थी.

पुलिस के मुताबिक, ताहिर हुसैन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे और दोनों कांस्टेबल उन्हें पहले से जानते थे. इस मामले में उन्हें 21 अप्रैल 2020 को मंडोली जेल में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था. उस समय वह दिल्ली दंगों से जुड़े एक दूसरे मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में बंद थे.

इन धाराओं में दोषी, बाकी आरोपों से बरी

अदालत ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 के साथ धारा 109 के तहत दोषी ठहराया और दो साल की जेल की सजा सुनाई. हालांकि, अदालत ने उन्हें इस मामले के बाकी आरोपों से बरी कर दिया.

एफआईआर में दंगा करने, हथियारों के साथ दंगा करने, गैरकानूनी जमावड़ा लगाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आग लगाकर नुकसान करने और आपराधिक साजिश जैसे आरोप भी शामिल थे. अदालत का फैसला इस मामले में लगाए गए आरोपों और पेश किए गए सबूतों के आधार पर आया.

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ताहिर हुसैन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है. उस मामले में उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

दुकान में लूटपाट और आगजनी से जुड़े इस मामले में दो साल की सजा उनकी एक और दोषसिद्धि है. मौजूदा मामले में अदालत ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पर काम करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी आम लोगों के मुकाबले अधिक होती है. उससे उम्मीद की जाती है कि वह मुश्किल हालात में लोगों को हिंसा से दूर रखने और समाज में शांति बनाए रखने के लिए काम करेगा.