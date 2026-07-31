VIDEO: कड़क़डूमा कोर्ट के फैसले पर ताहिर हुसैन बोला- मुझे हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा
दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित गुप्ता के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस फैसले पर ताहिर हुसैन की पहली प्रतिक्रिया आई है.
अदालत परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उसने कहा कि मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा. अपने इस बयान से ताहिर ने संकेत दिए हैं कि वह स्थानीय अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगा.
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दिल्ली बीजेपी चीफ ने की टिप्पणी
#WATCH | Delhi | Karkardooma Court awarded life imprisonment to former AAP councillor Tahir Hussain in the murder case of IB official Ankit Sharma during the 2020 Northeast Delhi riots— ANI (@ANI) July 31, 2026
He says, "I will get justice from the High Court." pic.twitter.com/EnHzd9fjID
वहीं इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रहीं हैं. केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने भी प्रतिक्रिया दी, हत्या के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद भी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने - जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं - लंबे समय तक उनका समर्थन किया और उन्हें बचाने की कोशिश की. असल में, आम आदमी पार्टी के लोग अराजकतावादी हैं.
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बीजेपी नेता ने कहा कि उनके नेता अराजकतावादी हैं. खुद केजरीवाल भी यह मानते हैं. गिरफ्तारी के बाद और तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी वे जंतर-मंतर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे. दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है. अब, इस असली चेहरे को देखने के बाद, पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को राज्य से बाहर कर देगी.