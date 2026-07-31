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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRVIDEO: कड़क़डूमा कोर्ट के फैसले पर ताहिर हुसैन बोला- मुझे हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा

VIDEO: कड़क़डूमा कोर्ट के फैसले पर ताहिर हुसैन बोला- मुझे हाईकोर्ट से इंसाफ मिलेगा

दिल्ली दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित गुप्ता के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ताहिर हुसैन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 31 Jul 2026 05:02 PM (IST)
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कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इस फैसले पर ताहिर हुसैन की पहली प्रतिक्रिया आई है. 

अदालत परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए उसने कहा कि मुझे हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा. अपने इस बयान से ताहिर ने संकेत दिए हैं कि वह स्थानीय अदालत के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगा.

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वहीं इस फैसले पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आ रहीं हैं. केंद्रीय मंत्री और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ​​ने भी  प्रतिक्रिया दी, हत्या के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद भी, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने - जिसमें खुद अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं - लंबे समय तक उनका समर्थन किया और उन्हें बचाने की कोशिश की. असल में, आम आदमी पार्टी के लोग अराजकतावादी हैं.

ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान

बीजेपी नेता ने कहा कि उनके नेता अराजकतावादी हैं. खुद केजरीवाल भी यह मानते हैं. गिरफ्तारी के बाद और तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी वे जंतर-मंतर पर इस्तीफे की मांग कर रहे थे. दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है. अब, इस असली चेहरे को देखने के बाद, पंजाब की जनता भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को राज्य से बाहर कर देगी.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 31 Jul 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
Delhi News AAP Delhi Politics
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