दिल्ली में आज खेला जाएगा T20 वर्ल्ड कप का मैच, इन रास्तों पर जाने से बचें, पढ़ें पूरी डिटेल

दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्थित अरुण जेटली स्टेडियम में शुक्रवार (13 फरवरी) को टी-20 विश्वकप मैच के आयोजन के कारण दिल्ली गेट और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी. दोपहर से शाम सात बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात धीमा रहने की संभावना है.

मैच से पहले गुरुवार को दिल्ली गेट क्षेत्र में सामान्य से अधिक ट्रैफिक देखा गया. भीड़ प्रबंधन के लिए ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहे. सड़क किनारे अस्थायी रूप से सामान बेच रहे लोगों को भी हटाया गया ताकि यातायात बाधित न हो.

इन मार्गों पर भारी वाहनों की रोक, मेट्रो का करें उपयोग

मैच के दौरान राजघाट से जवाहर लाल नेहरू मार्ग, तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक आसिफ अली रोड और आईटीओ से दिल्ली गेट के बीच बहादुर शाह जफर मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. आवश्यकता पड़ने पर मैच शुरू होने से पहले और समाप्ति के बाद लगभग एक घंटे तक ट्रैफिक डायवर्ट किया जा सकता है.

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे प्रभावित मार्गों से बचें और संभव हो तो मेट्रो का उपयोग करें. इससे जाम की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी.

इन मार्गों पर मिलेगी फ्री पार्किंग व्यवस्था

दर्शकों के लिए माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और अंडर वेलोड्रम रोड पर मुफ्त पार्किंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने से क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम रहेगा.