दिल्ली: SA और जिम्बाब्वे के मैच से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित

राष्ट्रीय राजधानी में 1 मार्च को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले टी-20 वर्ल्ड कप मुकाबले के मद्देनज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले डे-नाइट मैच को लेकर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक विशेष ट्रैफिक प्रबंध लागू रहेंगे. इस दौरान स्टेडियम और आसपास के इलाकों में यातायात दबाव बढ़ने की संभावना जताई गई है.

मैच के दौरान इन मार्गों पर रहेगा असर

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जेएलएन मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग, आसफ अली रोड और आसपास के हिस्सों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. राजघाट से दिल्ली गेट होते हुए कमला मार्केट तक दोनों कैरिजवे पर दबाव रहने की आशंका है. दिल्ली गेट से रामचरण अग्रवाल चौक तक बहादुरशाह जफर मार्ग और तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक आसफ अली रोड पर भी यातायात धीमा रह सकता है.

भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

दरीयागंज से बहादुरशाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड की ओर भारी वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर बहादुरशाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है. हालांकि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी.

रेलवे स्टेशन जाने के लिए यात्रियों को खास सलाह

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को बहादुरशाह जफर मार्ग और आईटीओ चौक पर संभावित जाम को ध्यान में रखते हुए समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है. पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने को कहा है.

स्टेडियम में एंट्री के लिए की गई ये व्यवस्था

गेट नंबर 1 से 8 तक दक्षिणी दिशा से आने वाले दर्शक बहादुरशाह जफर मार्ग से प्रवेश करेंगे. गेट नंबर 10 से 15 तक पूर्वी दिशा के लिए जेएलएन मार्ग, अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास से एंट्री होगी. गेट नंबर 16 से 18 तक पश्चिमी दिशा के लिए बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास से प्रवेश की व्यवस्था की गई है.

पार्किंग के लिए तय किए गए स्थान

सामान्य दर्शकों के लिए स्टेडियम के पास पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. मुफ्त पार्किंग माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर उपलब्ध रहेगी. इन स्थानों से स्टेडियम तक फ्री पार्क-एंड-राइड सुविधा भी दी जाएगी.

लेबल वाले वाहनों के लिए अलग व्यवस्था

पार्किंग लेबल वाले चार पहिया वाहन जेपी पार्क, विक्रम नगर पार्किंग और अन्य चिन्हित स्थलों पर पार्क किए जा सकेंगे. दो पहिया वाहनों के लिए जेेजेबी/प्रयास कार्यालय के पास व्यवस्था की गई है. बिना वैध पार्किंग लेबल वाले वाहनों को स्टेडियम के आसपास प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और नियम उल्लंघन पर वाहन जब्त किए जा सकते हैं.

ऐप आधारित टैक्सी के लिए पिक और ड्रॉप प्वाइंट

ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए गेट नंबर 2 के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, बीएसजेड मार्ग और राजघाट चौक को पिक और ड्रॉप प्वाइंट निर्धारित किया गया है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से संयम बरतने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है. रियल टाइम अपडेट के लिए लोग ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं.