हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: SA और जिम्बाब्वे के मैच से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित

दिल्ली: SA और जिम्बाब्वे के मैच से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित

SA vs ZIM Match Traffic Advisory: दिल्ली में टी-20 वर्ल्ड कप मुकाबले को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है. इसमें रविवार (1 मार्च) को दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित रहेंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 01 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Preferred Sources

राष्ट्रीय राजधानी में 1 मार्च को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने वाले टी-20 वर्ल्ड कप मुकाबले के मद्देनज़र दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले डे-नाइट मैच को लेकर दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक विशेष ट्रैफिक प्रबंध लागू रहेंगे. इस दौरान स्टेडियम और आसपास के इलाकों में यातायात दबाव बढ़ने की संभावना जताई गई है.

मैच के दौरान इन मार्गों पर रहेगा असर

ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जेएलएन मार्ग, बहादुरशाह जफर मार्ग, आसफ अली रोड और आसपास के हिस्सों पर यातायात प्रभावित हो सकता है. राजघाट से दिल्ली गेट होते हुए कमला मार्केट तक दोनों कैरिजवे पर दबाव रहने की आशंका है. दिल्ली गेट से रामचरण अग्रवाल चौक तक बहादुरशाह जफर मार्ग और तुर्कमान गेट से दिल्ली गेट तक आसफ अली रोड पर भी यातायात धीमा रह सकता है.

भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक

दरीयागंज से बहादुरशाह जफर मार्ग और गुरु नानक चौक से आसफ अली रोड की ओर भारी वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर बहादुरशाह जफर मार्ग और जेएलएन मार्ग पर डायवर्जन लागू किया जा सकता है. हालांकि आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट दी जाएगी.

रेलवे स्टेशन जाने के लिए यात्रियों को खास सलाह

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर आने-जाने वाले यात्रियों को बहादुरशाह जफर मार्ग और आईटीओ चौक पर संभावित जाम को ध्यान में रखते हुए समय से पहले निकलने की सलाह दी गई है. पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने और अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने को कहा है.

स्टेडियम में एंट्री के लिए की गई ये व्यवस्था

गेट नंबर 1 से 8 तक दक्षिणी दिशा से आने वाले दर्शक बहादुरशाह जफर मार्ग से प्रवेश करेंगे. गेट नंबर 10 से 15 तक पूर्वी दिशा के लिए जेएलएन मार्ग, अंबेडकर स्टेडियम बस टर्मिनल के पास से एंट्री होगी. गेट नंबर 16 से 18 तक पश्चिमी दिशा के लिए बहादुरशाह जफर मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के पास से प्रवेश की व्यवस्था की गई है.

पार्किंग के लिए तय किए गए स्थान

सामान्य दर्शकों के लिए स्टेडियम के पास पार्किंग की अनुमति नहीं होगी. मुफ्त पार्किंग माता सुंदरी रोड, राजघाट पावर हाउस रोड और वेलोड्रोम रोड पर उपलब्ध रहेगी. इन स्थानों से स्टेडियम तक फ्री पार्क-एंड-राइड सुविधा भी दी जाएगी.

लेबल वाले वाहनों के लिए अलग व्यवस्था

पार्किंग लेबल वाले चार पहिया वाहन जेपी पार्क, विक्रम नगर पार्किंग और अन्य चिन्हित स्थलों पर पार्क किए जा सकेंगे. दो पहिया वाहनों के लिए जेेजेबी/प्रयास कार्यालय के पास व्यवस्था की गई है. बिना वैध पार्किंग लेबल वाले वाहनों को स्टेडियम के आसपास प्रवेश की अनुमति नहीं होगी और नियम उल्लंघन पर वाहन जब्त किए जा सकते हैं.

ऐप आधारित टैक्सी के लिए पिक और ड्रॉप प्वाइंट

ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए गेट नंबर 2 के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, बीएसजेड मार्ग और राजघाट चौक को पिक और ड्रॉप प्वाइंट निर्धारित किया गया है. यात्रियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्थानों का ही उपयोग करें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से संयम बरतने, ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों के निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है. रियल टाइम अपडेट के लिए लोग ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क कर सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 01 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Zimbabwe T-20 World Cup SA Vs ZIM DELHI NEWS DELHI POLICE SOUTH AFRICA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: SA और जिम्बाब्वे के मैच से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित
दिल्ली: SA और जिम्बाब्वे के मैच से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, रात 10 बजे तक कई मार्ग प्रभावित
दिल्ली NCR
Israel Attack on Iran: 'जिनके पूर्वज भारत से हैं वो...', खामनेई की मौत पर संजय सिंह ने अमेरिका की नीति पर उठाए सवाल
'जिनके पूर्वज भारत से हैं वो...', खामनेई की मौत पर संजय सिंह ने अमेरिका की नीति पर उठाए सवाल
दिल्ली NCR
Delhi News: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों के लिए अहम निर्देश
मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी, यात्रियों के लिए अहम निर्देश
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: मार्च में ही टूटेगा गर्मी का पहाड़! दिल्ली-NCR में पसीने से हाल-बेहाल, जानें मौसम विभाग का अपडेट
मार्च में ही टूटेगा गर्मी का पहाड़! दिल्ली-NCR में पसीने से हाल-बेहाल, जानें मौसम विभाग का अपडेट
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर फिर किया हमला | Netanyahu | ALi Khamenei | Trump
US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Dubai Missile Attack: अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget