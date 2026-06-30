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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRराम मंदिर मामला: ओवैसी के एनकाउंटर वाले बयान पर निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादानशीन बोले, 'अगर किसी का...'

राम मंदिर मामला: ओवैसी के एनकाउंटर वाले बयान पर निजामुद्दीन दरगाह के सज्जादानशीन बोले, 'अगर किसी का...'

Ayodhya Ram Mandir Donation Row: हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के सज्जादानशीन सैयद फरीद अहमद निजामी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कहा कि मैं किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 30 Jun 2026 08:49 PM (IST)
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एआईएमआईएम (AIMIM ) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामले को लेकर बीजेपी, यूपी और केंद्र सरकार को निशाना बनाते हुए तंज कसा. इस पर अब दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया के सज्जादानशीन सैयद फरीद अहमद निज़ामी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं क्या बोलूं? लेकिन अगर नाहक किसी का घर तोड़ा जाए तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, बशर्ते कि इंसान उस बात को समझे.

हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह के सज्जादानशीन ने ये भी कहा कि इसी तरह, किसी दोषी को छोड़ देना भी गलत है. उन्होंने आगे कहा, ''मैं किसी की नीयत पर सवाल नहीं उठा सकता. लोगों के दिलों का हाल खुदा जानते हैं, मैं नहीं जानता.''

'इंसाफ और नाइंसाफी का फल तो जरूर मिलेगा'

उन्होंने आगे कहा, ''किसी के साथ इंसाफ और नाइंसाफी का फल तो जरूर मिलेगा. अगर किसी ने जानबूझकर किसी के साथ नाइंसाफी की तो उसकी सजा उसे मिलेगी. अगर किसी के साथ इंसाफ किया तो इस अच्छे काम का उसे फल मिलेगा.''

असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा?

असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले को लेकर बिना किसी का नाम लिए बीजेपी और उसकी सरकार को घेरा. यूपी के बिजनौर में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, ''अगर ट्रस्ट में गलती हो गई तो उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को मेंबर बना लेते. उसके बाद उस मुसलमान का एनकाउंटर कर देते. बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते और फिर केस क्लोज्ड.''

उन्होंने आगे कहा, ''चंपत तो अभी मजे में हैं. जिनको गिरफ्तार किया गया, उनकी पुलिस कस्टडी नहीं लेते. बीजेपी आरएसएस से पूछना चाहते हैं कि चंपत आपका लाडला है या नहीं.''

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी

बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे मामले में गड़बड़ी की एसआईटी जांच कर रही है. कथित गबन की जांच अब वित्तीय ऑडिट स्टेज में पहुंच गई है. अयोध्या पुलिस ने उन सात बैंकों से पिछले पांच वर्षों के बैंकिंग रिकॉर्ड मांगे हैं, जहां गिरफ्तार किए गए आठों आरोपियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अकाउंट संचालित हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 30 Jun 2026 08:47 PM (IST)
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Asaduddin Owaisi Ram Mandir DELHI NEWS
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