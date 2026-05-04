(Source: ECI/ABP News)
बंगाल और असम में BJP की जीत पर स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान, 'दशकों से चल रही गुंडागर्दी'
Delhi News In Hindi: स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है. साथ ही असम और पुडुचेरी में भी एनडीए सरकार बनने की बात कही.
स्वाति मालीवाल ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ऐतिहासिक और बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से चली आ रही हिंसा, गुंडागर्दी और वोट बैंक की राजनीति अब समाप्त होने वाली है और जनता बदलाव चाहती है.
मालीवाल के अनुसार, चुनावी माहौल और रुझान यह संकेत दे रहे हैं कि लोगों का भरोसा बीजेपी की ओर बढ़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि यह बदलाव राज्य की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत कर सकता है. जिससे विकास और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा.
पश्चिम बंगाल में भाजपा ऐतिहासिक और प्रचंड विजय की ओर बढ़ रही है। दशकों से चली आ रही गुंडागर्दी, हिंसा और वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति अब समाप्त होने जा रही है।— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) May 4, 2026
असम और पुदुच्चेरी में भी भाजपा एवं एनडीए शानदार प्रदर्शन के साथ पुनः सरकार बनाने जा रहा है।
आदरणीय प्रधानमंत्री…
असम और पुडुचेरी में BJP और NDA का रहा शानदार प्रदर्शन
स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में असम और पुडुचेरी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इन राज्यों में भी बीजेपी और एनडीए शानदार प्रदर्शन के साथ दोबारा सरकार बनाने जा रहे हैं. उनके अनुसार, चुनावी रुझान यह संकेत दे रहे हैं कि जनता ने बीजेपी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है. अपने संदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन सहित पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं.
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कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण का परिणाम है जीत
स्वाति मालीवाल ने कहा कि यह जीत बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण का परिणाम है. मालीवाल के इस बयान को चुनावी माहौल के बीच बीजेपी के आत्मविश्वास और जीत के दावे के रूप में देखा जा रहा है, जिससे राजनीतिक चर्चाएं और तेज हो गई हैं.
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