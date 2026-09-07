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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें और बढ़ीं! 14 दिन के लिए कोर्ट ने भेजा जेल

स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें और बढ़ीं! 14 दिन के लिए कोर्ट ने भेजा जेल

स्वतंत्र भारद्वाज की मुश्किलें बढ़तीं नजर आ रहीं हैं. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अब 21 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई है.

Written By : सुशील कुमार पांडेय |  Updated at : 07 Sep 2026 04:59 PM (IST)
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दिल्ली स्थित पाटियाला हाउस कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज की 14 दिन न्यायिक हिरासत बढाने की मांग की थी.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कानून व्यवस्था का मामला बन सकता है इस लिए आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए पेश किया गया था. 21 सितंबर को स्वतंत्रता भारद्वाज को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

स्वतंत्र पर यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब हाईकोर्ट में उसके बंदी प्रत्यक्षीकरण संबंधी याचिका दाखिल की गई थी.

शनिवार को गिरफ्तार हुआ था स्वतंत्र

बता दें स्वतंत्र भारद्वाज को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट समेत अन्य आरोपों के संबंध में शनिवार को गिरफ्तार किया गया था. 

पुलिस ने कथित मारपीट के मामले में दर्ज प्राथमिकी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराएं भी जोड़ी हैं. इसके अलावा, यौन अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक नयी प्राथमिकी भी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी नाबालिग कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुई है.

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कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि अपने पिता के साथ हुई कथित मारपीट के खिलाफ आवाज उठाने के बाद उसे ऑनलाइन धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा. भारद्वाज को जून में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग कार्यकर्ता के पिता पर हुए कथित हमले के सिलसिले में शुक्रवार को हिरासत में लिया गया था. इससे कुछ घंटे पहले ही CJP ने कथित हमले को लेकर उसकी गिरफ्तारी की मांग करते हुए संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन किया था. 

दरअसल यह सारा मामला एक इंटरव्यू के बाद शुरू हुआ. भारद्वाज ने साक्षात्कार में कहा था, ‘मैंने सिर फोड़ दिया था...क्या आपको पता है कि इस अपराध में कौन-सी धारा लगती है? धारा 307. उसे 60 टांके लगे थे.’

Published at : 07 Sep 2026 04:08 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE CRIME NEWS Swatantra Bhardwaj
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