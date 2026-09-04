स्वतंत्र भारद्वाज फंसा! निशु आजाद मामले में SC-ST एक्ट में दर्ज होगा मामला, लगेगी 307

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आहूत 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान निशू आजाद के पिता संजय कुमार पर हमले का आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज अब बुरा फंसता नजर आ रहा है. सोशल मीडिया साइट्स पर उसके कबूलनामे के वीडियोज वायरल होने के बाद 4 सितंबर, शुक्रवार को सीजेपी के नेता, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद संसद मार्ग थाने गए और वहां पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की.

करीब 2 घंटे चली वार्ता के बाद सूत्रों का दावा है कि आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर एससी एसटी की धाराएं लगाई जाएंगी. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस संजय कुमार का मेडिकल फिर से कराएगी.

सूत्रों के अनुसार मेडिकल जांच के आधार पर ही तय किया जाएगा की हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया जाए या नहीं. साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी.

निशु आजाद vs स्वतंत्र भारद्वाज: दिल्ली पुलिस कहां फंसी? नई FIR से लेकर चार्जशीट तक, कदम कदम पर सवाल

निशु आजाद ने क्या कहा?

उधर, दिल्ली पुलिस से नेताओं की मुलाकात के बाद निशु आजाद ने कहा पुलिस अधिकारियों ने हमें भरोसा दिलाया है कि स्वतंत्र को 72 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया है और हमें उम्मीद है कि अब और देरी नहीं होगी. कई दिनों से उसके समर्थक मुझे गालियां दे रहे हैं और रेप की धमकियां भेज रहे हैं. मैंने उनके खिलाफ भी FIR दर्ज कराई है. इस घटना ने मुझे बहुत गहरा सदमा पहुंचाया. मैं हफ्तों तक स्कूल नहीं गई और मुझे लगा कि हर कोई मुझे गलत नजर से देख रहा है. मुझे उम्मीद है कि पुलिस अब कार्रवाई करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि मुझे आगे और कोई तकलीफ न उठानी पड़े.

निशु आजाद के वकील ने क्या कहा?

CJP की निशु आजाद के वकील और AICC लॉ डिपार्टमेंट के ऋषभ रंजन ने कहा, पुलिस के साथ हुई मीटिंग में, एडिशनल DCP मंजीत शर्मा की मौजूदगी में, हमने मांग की कि मौजूदा FIR में हत्या की कोशिश, आपराधिक धमकी और SC/ST एक्ट की संबंधित धाराएं जोड़ी जाएं. पुलिस इसके लिए सहमत हो गई है. हमने मांग की है कि निशु को मिल रही ऑनलाइन धमकियों के लिए एक अलग FIR दर्ज की जाए. दिल्ली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वे उसे (स्वतंत्र भारद्वाज) आज या 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सकते हैं. हमने उन अकाउंट्स की लिस्ट दी है जिनके जरिए निशु के खिलाफ ऑनलाइन बदसलूकी की जा रही है.