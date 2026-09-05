सोशल मीडिया की शेखी, नेताओं संग फोटो और सरकारी न्योते... स्वतंत्र भारद्वाज की पूरी कहानी

हिंदुत्व इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने भड़काऊ पोस्ट, राजनीतिक करीबी दिखाने और उकसाने वाले बयानों के जरिए सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में प्रशंसक बना लिये थे. लेकिन जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले एक व्यक्ति के पिता के साथ मारपीट करने की डींगें हांकने का वीडियो वायरल होने के बाद उसकी यही शेखी पुलिस के चंगुल में फंसने का कारण बनी.

इस कड़ी में स्वतंत्र भारद्वाज की उस कहानी की बात करेंगे जिसमें उसकी सोशल मीडिया की शेखी, नेताओं संग फोटो और सरकारी न्योते वाली दुनिया दिखाई गई है. स्वतंत्र भारद्वाज खुद को ‘सनातन योद्धा’ बताता है और उसे शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया.

दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया था कि राष्ट्रीय राजधानी में 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक नाबालिग छात्र कार्यकर्ता के पिता संजय कुमार पर हुए कथित हमले के मामले में उसे 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

'आज कहीं न कहीं...', दिल्ली में स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में विरोध प्रदर्शन

वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद पुलिस ने पकड़ा

स्वतंत्र भारद्वाज को तब हिरासत में लिया गया जब एक साक्षात्कार का क्लिप वायरल हुआ. क्लिप में उसे यह दावा करते हुए सुना गया कि उसने संजय कुमार का ‘सिर फोड़ दिया’ था, जिससे उन्हें ऐसी चोट आई कि 60 टांके लगाने पड़े, और फिर भी वे जेल जाने से बच गया.

भारद्वाज की सोशल मीडिया मौजूदगी पर नजर डालने से पता चलता है कि ऐसे बयान उसकी उस ऑनलाइन छवि से कोई अलग बात नहीं थी, जिसे उसने बनाया था. भारद्वाज के फेसबुक पेज पर करीब 3 लाख 27 हजार फॉलोअर्स हैं.

उसका सोशल मीडिया अकाउंट पोस्ट हिंदुत्व, गौ-रक्षा, मुसलमानों और सरकार के आलोचकों पर हमलों से जुड़ी पोस्ट और राजनीतिक हस्तियों व सरकारी कार्यक्रमों में उनकी नजदीकी दिखाने वाली तस्वीरों से भरा पड़ा हैं. हिरासत में लिए जाने से एक दिन पहले गुरुवार को भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर ट्रेंड्स में अपना नाम दिखाते हुए एक स्क्रीनशॉट साझा किया और कैप्शन लिखा, "लव यू ऑल विरोधी’.

स्वतंत्र भारद्वाज ने इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीर

स्वतंत्र भारद्वाज ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसमें वह कलाई में पहने ‘कड़े’ को दिखा रहा है और उसके साथ कैप्शन लिखा था, "फील द पावर!’ यह दिल्ली पुलिस के उस बयान की ओर इशारा था जिसमें कहा गया था कि कुमार को चोट किसी हथियार से नहीं बल्कि ‘कड़े’ से लगी थी.

उसके फेसबुक पेज पर 15 अगस्त को लाल किले पर उसकी तस्वीरें भी हैं, जिनमें "सनातन नायक" और ‘गौरक्षक’ जैसे हैशटैग इस्तेमाल किए गए हैं. एक और पोस्ट में, स्वतंत्र ने रक्षा मंत्रालय की ओर से इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए उसके नाम पर जारी किया गया निमंत्रण-पत्र प्रदर्शित किया है.

नेताओं संग तस्वीरें और सरकारी न्योते

स्वतंत्र भारद्वाज ने इसी तरह 9 जून, 2024 को नरेन्द्र मोदी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए मिले निमंत्रण पत्रों की तस्वीरें भी पोस्ट की थीं. भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच पर नेताओं के साथ तस्वीरें भी साझा की हैं, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ खींची गई तस्वीरें शामिल हैं.

चिराग पासवान ने खारिज की नजदीकियां

चिराग पासवान ने शुक्रवार को कहा कि भारद्वाज ने उनके और दूसरे नेताओं के नाम का गलत इस्तेमाल किया. केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारद्वाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पासवान ने कहा, "आरोपी के जानलेवा हमले की बात कबूलने के बावजूद कोई कार्रवाई न होना एक गलत मिसाल कायम करता है. परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं."

कई पोस्ट में भारद्वाज की ऐसी तस्वीरें हैं जो एआई से बनी हुई लगती हैं, जिनमें वे बुर्का या हिजाब पहने महिलाओं के साथ दिख रहे हैं. भारद्वाज द्वारा 22 मई को पोस्ट की गई एक बेहद हिंसक तस्वीर में वह एक आदमी की खून से सनी ठुड्डी पकड़े हुए दिख रहा है. साथ इसमें ‘मुगल’ का संदर्भ देते हुए लिखा है, "आ गया स्वाद’."

स्वतंत्र भारद्वाज का इंस्टाग्राम अकाउंट बैन

स्वतंत्र भारद्वाज के इंस्टाग्राम अकाउंट को शुक्रवार को बैन कर दिया गया, जिसके करीब 1,84,000 अनुसरणकर्ता थे. भारद्वाज का ‘एक्स’ पर भी एक प्रमाणित अकाउंट है, जिसके 6,400 से अधिक अनुसरणकर्ता हैं. भारद्वाज ने एक्स अकाउंट पर अपने परिचय में लिखा है, " आज के दौर का एक युवा जो अपने धर्म और राष्ट्र के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता."

दिल्ली मेट्रो में खिड़की से वीडियो बनाना पड़ सकता है भारी, DMRC ने दी चेतावनी

मुसलमानों की आलोचना करते हुए भी दिखा स्वतंत्र

सीजेपी एक्टिविस्ट के पिता संजय कुमार पर कथित हमले का वीडियो जैसे ही तेजी से प्रसारित हुआ, सोशल मीडिया पर भारद्वाज के कई पुराने वीडियो भी सामने आने लगे. इनमें से कुछ में उसे मुसलमानों और सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहते हुए सुना जा सकता है. वहीं कुछ अन्य वीडियो में वह अपनी राजनीतिक पहुंच का जिक्र करते हुए शेखी बघारते और यह दावा करते दिखता है कि उसे गिरफ्तारी का कोई डर नहीं है.

इस वीडियो क्लिप की वजह से चर्चा में आया

जिस क्लिप से स्वतंत्र चर्चा में आया, उसमें उसने सोशल एक्टिविस्ट के पिता का सिर फोड़ने की डींग मारी थी. वीडियो में भारद्वाज कहता सुनाई दे रहा है, " क्या आपको पता है कि यह अपराध किस धारा के तहत आता है? धारा 307. उसे 60 टांके लगे थे. उस आदमी को गंभीर हालत में एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था. उसकी बेटी पुलिस थाना के बाहर खड़ी होकर कह रही थी कि अगर उसके पिता को न्याय नहीं मिला, तो वह आत्महत्या कर लेगी."

प्रसारित वीडियो पर वह दावा कर रहा है, "लेकिन मुझे जेल भी नहीं भेजा गया. दुनिया को यह पता होना चाहिए. मैं पूरी रात बाहर घूमता रहा." उसने इसके बाद कई नेताओं का जिक्र करते हुए बताया कि उनके लिए चिंता करने की कोई खास वजह क्यों नहीं है.

भारद्वाज ने दावा किया, "मुझ पर हनुमान जी का आशीर्वाद है. और दूसरी बात, कपिल मिश्रा मेरे बड़े भाई हैं. कहा जाता है कि कपिल मिश्रा के फोन करने पर ही मुझे छोड़ा गया. चिराग पासवान भी मेरे बड़े भाई हैं. आप कितने नेताओं को जानते हैं? क्या आप मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी भी मेरे बड़े भाई हैं. मुझे सभी का सपोर्ट हासिल है."

वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग तेज

हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारद्वाज द्वारा उल्लेखित नेताओं ने इस मामले में उसकी तरफ से हस्तक्षेप किया था. इस वीडियो ने भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग को और तेज कर दिया. सीजेपी ने शुक्रवार को दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन के दौरान यह मुद्दा उठाया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद भारद्वाज का पता लगाने के लिए कई टीम तैनात की गईं.

बताया जाता है कि पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए वह मोटरसाइकिल से नैथला गांव से खुर्जा की ओर भागा और इस दौरान संभवत: पहचान छिपाने के लिए हेलमेट पहना था. उसे बुलंदशहर में अंतत: हिरासत में लिया गया. फिलहाल अब कोर्ट में पेशी के बाद उसे 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश, 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

