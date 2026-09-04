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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज की बढ़ीं मुश्किलें, SC-ST के बाद अब लगा POCSO एक्ट

स्वतंत्र भारद्वाज की बढ़ीं मुश्किलें, SC-ST के बाद अब लगा POCSO एक्ट

जंतर मंतर पर सीजेपी की एक्टिविस्ट के पिता पर हमले के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. हालांकि पुलिस के मुताबिक अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

Written By : ज़हीन तकवी |  Curated By: फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 04 Sep 2026 11:39 PM (IST)
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जंतर मंतर पर सीजेपी की एक्टिविस्ट के पिता पर कथित हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर दिल्ली पुलिस ने एक शिकायत के आधार पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत एक नई एफआईआर दर्ज की है.

दरअसल, क्योंकि पीड़िता नाबालिग है. पहले की एफआईआर में एससी/एसटी अधिनियम भी जोड़ा गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक स्वतंत्र भारद्वाज को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है. हालांकि वे पुलिस हिरासत में है. सीजेपी कार्यकर्ताओं के जमकर विरोध के बाद अब पुलिस ने यह कड़ी कार्रवाई की है. 

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एससी-एसटी और पॉक्सो की थी मांग

नीशू आजाद समेत सीजेपी और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामले में धाराएं बढ़ाने और एससी-एसटी समेत पॉक्सो एक्ट लगाने की मांग की थी. दिल्ली पुलिस ने 72 घंटों में कार्रवाई करने का वादा किया था. फिलहाल दिल्ली पुलिस अपने वादे पर खरी उतरती हुई नजर आ रही है.

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज पर नई एफआईआर दर्ज की है. इसके अलावा पहले से दर्ज की जा गई एफआईआर में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी गई हैं.

बुलंदशहर से हिरासत में लिया आरोपी

दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर हुए भारी हंगामे और विरोध-प्रदर्शन के बाद बड़ी कार्रवाई की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान सीजेपी एक्टविस्ट के पिता संजय कुमार पर हमले के आरोपी इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में ले लिया है.

दावे के बाद चर्चा में आया था स्वतंत्र

यह पूरा मामला एक वायरल वीडियो के बाद सुर्खियों में आया था, जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज खुद दावा कर रहा था कि उसने सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान सीजेपी एक्टिविस्ट के पिता का सिर फोड़ दिया था. वीडियो में उसने डींग मारते हुए कहा था कि दिल्ली पुलिस ने उसके राजनीतिक संबंधों की वजह से उसे छोड़ दिया.वायरल क्लिप में भारद्वाज कथित तौर पर कह रहा है कि संजय कुमार के सिर पर गंभीर चोट आई और उन्हें 60 टांके लगे. 

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About the author ज़हीन तकवी

सैयद ज़हीन रज़ा तकवी 2019 से ABP News के डिजिटल विंग में सेवाएं दे रहे हैं. इस दौरान टेक-ऑटो सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीति और खेल की खबरों में गहरी दिलचस्पी है. वर्तमान में स्टेट डेस्क पर कार्यरत हैं. साथ ही टीम लीड की भी जिम्मेदारी निभाते हैं. एबीपी न्यूज से पहले ज़हीन ईटीवी भारत और जनटीवी न्यूज में काम कर चुके हैं.
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Published at : 04 Sep 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Nishu Azad
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