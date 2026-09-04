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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRस्वतंत्र भारद्वाज ने जिसपर किया था हमला, उसका आया पहला बयान- 'वह अचानक से आया और...'

स्वतंत्र भारद्वाज ने जिसपर किया था हमला, उसका आया पहला बयान- 'वह अचानक से आया और...'

स्वतंत्र भारद्वाज के हमले पर अब संजय कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बताया है कि जब प्रोटेस्ट में जय भीम के नारे लग रहे थे, उसी समय भारद्वाज ने उनपर अचानक से हमला कर दिया जिससे उनका सिर दो जगह से फट गया.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 04 Sep 2026 12:51 PM (IST)
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स्वतंत्र भारद्वाज ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में छात्रा निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमला करने की बात कबूली जिसके बाद से बवाल मच गया है. निशु आजाद के पिता संजय कुमार अपनी बेटी के साथ सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, जहां गुंडों के हमले में उन्हें गंभीर चोट आई थी. उन्होंने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. अब करीब डेढ़ महीने बाद एक बार फिर यह प्रोटेस्ट का जिन्न बाहर आ गया है. अब मामले में धाराएं बढ़ाने की मांग हो रही है. राहुल गांधी ने निशु और संजय कुमार का साथ दिया है. अब संजय कुमार ने खुद बताया है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था.

संजय कुमार ने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पहले से जानता था और प्रोटेस्ट में उसने अचानक से आकर संजय पर हमला कर दिया था.

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'बाबासाहेब को मानते हैं इसलिए स्वतंत्र भारद्वाज ने किया हमला'

न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए बयान में संजय कुमार ने कहा, "हमार लड़ाई कुछ नहीं थी. मेरे पास बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो रहती है. जब हम अन्याय के खिलाफ सरकार से लड़ते हैं तो 'जय भीम' के नारे लगाते हैं. कुछ लोगों को भीम के नारे से दिक्कत होती है."

एक ओर स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि वह निशु और उसके पिता संजय को नहीं जानता था. दूसरी ओर अब संजय कुमार ने बताया कि भारद्वाज उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जानता था और उसको पता था कि वह बाबासाहेब को मानने वाले लोग हैं. निशु के पिता ने आगे बताया कि उनकी मांग थी कि उस समय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान वहां जय भीम के नारे लग रहे थे.

'स्वतंत्र भारद्वाज के हमले से दो जगह से फटा सिर'

संजय कुमार का दावा है कि भीमराव अंबेडकर के नारे सुनते ही स्वतंत्र भारद्वाज ने उनपर हमला कर दिया था. उन्होंने कहा, "वह सोशल मीडिया पर मुझे जानता ही था, लेकिन वहां उसने मुझपर अचानक हमला किया. उसके हाथ में जो हथियार था, कड़ा था, उसने उसी से मुझपर हमला किया. मेरा दो जगह से सिर फटा. उसी दौरान मैंने संसद मार्ग थाने में FIR करवाई थी."

'दिल्ली पुलिस केवल गुंडों को बचाती है'

दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने शिकायत तो लिखवा दी लेकिन उस थाने की पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने स्वतंत्र भारद्वाज को तुरंत बचा लिया. उन्होंने कहा, "यह बात साफ कहता हूं कि पुलिस का अब यही काम रह गया है. गुंडों को बचाना और पीड़ित को इतना कमजोर कर देना कि वह पुलिस के पास कभी मदद के लिए आए ही न."

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 04 Sep 2026 12:51 PM (IST)
Tags :
CJP DELHI NEWS Nishu Azad Swatantra Bharadwaj
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