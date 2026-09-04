स्वतंत्र भारद्वाज ने जिसपर किया था हमला, उसका आया पहला बयान- 'वह अचानक से आया और...'

स्वतंत्र भारद्वाज ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट में छात्रा निशु आजाद के पिता संजय कुमार पर हमला करने की बात कबूली जिसके बाद से बवाल मच गया है. निशु आजाद के पिता संजय कुमार अपनी बेटी के साथ सीजेपी के प्रोटेस्ट में गए थे, जहां गुंडों के हमले में उन्हें गंभीर चोट आई थी. उन्होंने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई थी. अब करीब डेढ़ महीने बाद एक बार फिर यह प्रोटेस्ट का जिन्न बाहर आ गया है. अब मामले में धाराएं बढ़ाने की मांग हो रही है. राहुल गांधी ने निशु और संजय कुमार का साथ दिया है. अब संजय कुमार ने खुद बताया है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था.

संजय कुमार ने कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पहले से जानता था और प्रोटेस्ट में उसने अचानक से आकर संजय पर हमला कर दिया था.

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'बाबासाहेब को मानते हैं इसलिए स्वतंत्र भारद्वाज ने किया हमला'

न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए बयान में संजय कुमार ने कहा, "हमार लड़ाई कुछ नहीं थी. मेरे पास बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो रहती है. जब हम अन्याय के खिलाफ सरकार से लड़ते हैं तो 'जय भीम' के नारे लगाते हैं. कुछ लोगों को भीम के नारे से दिक्कत होती है."

VIDEO | Ghaziabad: CJP activist's father, Sanjay Azad, who was allegedly attacked during Jantar Mantar protest, says, "When we fight against injustice and raise our voice against the government, we chant 'Jai Bhim.' Some people have a problem with the slogan 'Jai Bhim.' As… pic.twitter.com/e90DoJZczD — Press Trust of India (@PTI_News) September 4, 2026

एक ओर स्वतंत्र भारद्वाज ने दावा किया था कि वह निशु और उसके पिता संजय को नहीं जानता था. दूसरी ओर अब संजय कुमार ने बताया कि भारद्वाज उन्हें सोशल मीडिया के जरिए जानता था और उसको पता था कि वह बाबासाहेब को मानने वाले लोग हैं. निशु के पिता ने आगे बताया कि उनकी मांग थी कि उस समय के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान वहां जय भीम के नारे लग रहे थे.

'स्वतंत्र भारद्वाज के हमले से दो जगह से फटा सिर'

संजय कुमार का दावा है कि भीमराव अंबेडकर के नारे सुनते ही स्वतंत्र भारद्वाज ने उनपर हमला कर दिया था. उन्होंने कहा, "वह सोशल मीडिया पर मुझे जानता ही था, लेकिन वहां उसने मुझपर अचानक हमला किया. उसके हाथ में जो हथियार था, कड़ा था, उसने उसी से मुझपर हमला किया. मेरा दो जगह से सिर फटा. उसी दौरान मैंने संसद मार्ग थाने में FIR करवाई थी."

'दिल्ली पुलिस केवल गुंडों को बचाती है'

दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाते हुए संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने शिकायत तो लिखवा दी लेकिन उस थाने की पुलिस ने और वहां के प्रशासन ने स्वतंत्र भारद्वाज को तुरंत बचा लिया. उन्होंने कहा, "यह बात साफ कहता हूं कि पुलिस का अब यही काम रह गया है. गुंडों को बचाना और पीड़ित को इतना कमजोर कर देना कि वह पुलिस के पास कभी मदद के लिए आए ही न."

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