15 लड़कियों से छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार, वसंतकुंज में चलाता है आश्रम

दिल्ली के वसंतकुंज में नामी आश्रम चलाने वाले संचालक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर बड़ा आरोप लगा है. आश्रम संचालक पर आरोप है कि उसने करीब 15 छात्राओं से छेड़छाड़ की है. मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए वसंतकुंज (नॉर्थ) पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, बताया जा रहा है कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती फरार चल रहा है.

आरोपी का नाम चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी है. उसकी Volvo कार से फर्जी 39 UN 1 नंबर भी मिला है. गाड़ी अब पुलिस ने जब्त कर ली है. मामला दर्ज होने के बाद आश्रम प्रशासन ने आरोपी को पद से हटा दिया है.

आगरा में पाई गई आखिरी लोकेशन

आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में दिल्ली पुलिस कई जगह दबिश दे रही है. फिलहाल, आरोपी की आखिरी लोकेशन आगरा में पाई गई है. अब यूपी पुलिस की मदद से उसकी तलाश की जा रही है. वहीं, पीड़ित छात्राओं के बयान भी दर्ज किए गए हैं.

EWS स्कॉलरशिप वाली छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप

दिल्ली पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक, बीते 4 अगस्त को वसंतकुंज नॉर्थ पुलिस थाने में श्रीशृंगेरी मठ और इसकी संपत्तियों के प्रशासक पीए मुरली से स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​पार्थ सारथी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में EWS स्कॉलरशिप के तहत PGDM (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट) करने वाली छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था.

यौन उत्पीड़न मामले में कॉलेज की महिला फैकल्टी भी आरोपी

पूछताछ के दौरान, 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती द्वारा गाली-गलौज, अश्लील व्हाट्सएप मैसेज, एसएमएस और गलत तरह से संपर्क बनाने का आरोप लगाया. पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया कि फैकल्टी/एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम कर रहीं महिलाओं ने उन पर आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती की मांगें मानने का दबाव बनाया.

पुलिस को जांच के दौरान श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के बेसमेंट में एक वॉल्वो कार खड़ी पाई. जांच करने पर पता चला कि जाली राजनयिक नंबर प्लेट 39 UN 1 वाली कार कथित स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ ​​डॉ. स्वामी पारसार्थी द्वारा इस्तेमाल की जा रही है. पुलिस ने कई बार आरोपी कथित स्वामी चैतन्यानंद को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उसने कभी पुलिस का सहयोग नहीं किया और अब फरार हो गया है.