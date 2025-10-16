हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत पर दिल्ली सरकार ने लगाए नए नियम, मिलेगी सीमित अनुमति!

दिल्ली में पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत पर दिल्ली सरकार ने लगाए नए नियम, मिलेगी सीमित अनुमति!

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दिए जाने के फैसले ने कारोबारियों और नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली, बलराम पांडेय | Updated at : 16 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Preferred Sources

दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दिए जाने के फैसले ने कारोबारियों और नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है. पर्यावरण संरक्षण और परंपरा के बीच संतुलन बनाते इस निर्णय को लेकर व्यापार जगत ने खुशी जाहिर की है. बाज़ारों में अब फिर से रौनक लौटने की उम्मीद जताई जा रही है.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में ग्रीन पटाखों पर आंशिक राहत दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत एक्शन में आकर तैयारी शुरू कर दी है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपील और पहल पर कोर्ट ने सीमित समय में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है. इस फैसले के बाद पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सभी एजेंसियों और पटाखा विक्रेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें कीं, ताकि आदेश का पालन सख्ती से कराया जा सके. 

बैठक में दिल्ली पुलिस, DPCC, MCD, NDMC, NEERI, PESO और जिला अधिकारियों के अलावा खुद मंत्री सिरसा मौजूद रहे. उन्होंने पटाखा विक्रेताओं से कहा कि वे केवल वही ग्रीन पटाखे बेचें जिन पर NEERI द्वारा प्रमाणित QR कोड लगा हो.  बिक्री की अनुमति केवल 18 से 20 अक्टूबर तक रहेगी और जलाने की अनुमति 19 व 20 अक्टूबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही दी गई है. 

मंत्री सिरसा ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमें यह छूट दी है, लेकिन यह जिम्मेदारी के साथ आई है. अगर हम सभी नियमों का पालन करेंगे, तो यह अस्थायी राहत भविष्य में स्थायी व्यवस्था बन सकती है.  उन्होंने कहा कि पटाखा विक्रेता भी जागरूकता अभियान में साझेदार बनें और लोगों को बताएं कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं. 

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि दिल्लीवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सीमित समय में प्रमाणित ग्रीन पटाखों की अनुमति दी जाए. उन्होंने कहा था कि सरकार पर्यावरण और परंपरा, दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहती है.

दिल्ली सरकार अब DPCC के जरिए 14 से 25 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेगी और हर दिन की रिपोर्ट CPCB व सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी.

दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अस्थायी बिक्री लाइसेंस दो दिन के भीतर जारी करें ताकि तैयारियों में देरी न हो. दिवाली के बाद दो दिन का समय विक्रेताओं को बचा हुआ स्टॉक वापस करने या नष्ट करने के लिए दिया जाएगा.

मंत्री सिरसा ने कहा, “दिल्ली के लोगों ने परंपरागत तरीके से दिवाली मनाने की मांग की थी. अब जब कोर्ट ने अनुमति दी है, तो हमें जिम्मेदारी भी निभानी होगी.आइए, इस बार खुशियों के साथ प्रदूषण-मुक्त और अनुशासित दिवाली मनाएं.

ग्रीन पटाखों की मंजूरी से बढ़ी बाजार में रौनक: परमजीत सिंह पम्मा

सदर बाजार बारी मार्केट के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि त्योहारों की खुशियों को भी बनाए रखेगा. उन्होंने कहा, ग्रीन पटाखे पर्यावरण अनुकूल हैं और ये त्योहारों को रंगीन बनाते हैं. इससे न सिर्फ शहर स्वच्छ रहेगा बल्कि त्योहारों की चमक भी बरकरार रहेगी.

पम्मा ने आगे कहा कि दिवाली रोशनी, मिठाई और पटाखों के बिना अधूरी है. अब जब ग्रीन पटाखों की अनुमति मिल गई है, तो बाजारों में खरीदारों की भीड़ और बढ़ेगी और दिवाली का त्योहार पहले से ज्यादा धूमधाम से मनाया जाएगा.

सीएम का कदम सराहनीय- सांसद प्रवीन खंडेलवाल

सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पहल की सराहना की, जिन्होंने ग्रीन पटाखों की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. खंडेलवाल ने कहा, मुख्यमंत्री का यह कदम हमारे त्योहारों से जुड़े सांस्कृतिक मूल्यों और पर्यावरण की सुरक्षा, दोनों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण को दर्शाता है. 

उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से अपील की कि वे जिम्मेदारी के साथ दिवाली मनाएं, केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखे जलाएं और निर्धारित समय का पालन करें. उन्होंने कहा, यह दिवाली केवल रोशनी और मिठाइयों के लिए नहीं, बल्कि दिल्ली की सामूहिक जिम्मेदारी और अनुशासन की मिसाल बनेगी.

पटाखा कारोबारियों के लिए चुनौती, पर उम्मीद कायम

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह दिवाली व्यापार जगत के लिए राहत लेकर आई है. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि समय की कमी के कारण कारोबारियों को कई प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है.

गोयल ने कहा, दिल्ली में करीब 185 स्थायी पटाखा लाइसेंस धारक कारोबारी हैं, जिनके लाइसेंस पिछले कुछ वर्षों से निलंबित थे  अब उन्हें एक्सप्लोजिव विभाग, डीएम, फायर और पुलिस प्रशासन से नए सिरे से अनुमति लेनी होगी. यह प्रक्रिया एक ही दिन में पूरी होनी चाहिए ताकि कारोबारियों को दिवाली से पहले राहत मिल सके. उन्होंने यह भी बताया कि चूंकि दिल्ली में पटाखा निर्माण पिछले कई सालों से बंद है, इसलिए कारोबारियों को बाहर से पटाखे मंगवाने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल व्यापारियों के लिए राहत का संदेश है, बल्कि यह उन लाखों लोगों के लिए भी खुशी की बात है जो परंपरा को पर्यावरण के साथ संतुलित रूप से निभाना चाहते हैं. अब यह जिम्मेदारी दिल्लीवासियों की है कि वे नियमों का पालन करते हुए ग्रीन दिवाली मनाएं ताकि खुशियों का यह पर्व रौशनी और पटाखों की गूंज के साथ इकोफ्रेंडली तरीके से मनाया जा सके.

और पढ़ें
Published at : 16 Oct 2025 02:19 PM (IST)
Tags :
Diwali DELHI NEWS DELHI- NCR SUPREME COURT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Pakistan Blame India: तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
Advertisement

वीडियोज

पंकज धीर का निधन, क्या आप जानते हैं अर्जुन के किरदार के लिए हुए थे साइन?, पंकज धीर का अंतिम संस्कार
महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर से लड़ाई के बाद निधन हो गया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की कंट्रोवर्सिअल लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का एलीमोनी मांगा
Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में दिखा दिल दहला देने वाला एक्सीडेंट | ABP NEWS
सीट शेयरिंग को लेकर BJP का महागठबंधन पर तंज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 141 / litre 46.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 145 / litre 57.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Pakistan Blame India: तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान, PAK रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा, बोले- 'इसके पीछे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे भतीजे आकाश आनंद? सामने आई ये बड़ी वजह
विश्व
UK Ban On Oil Companies: अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध, जानें क्या होगा असर
क्रिकेट
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
जब शुभमन गिल ने संकट में डाल दिया था रोहित शर्मा का करियर, मैदान पर भिड़े थे दोनों
टेलीविजन
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
अंकिता लोखंडे से अर्जुन बिजलानी तक, किस टीवी एक्टर्स का घर सबसे महंगा?
ट्रेंडिंग
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
फ्लाईओवर पर रॉकस्टार बन रहा था कार सवार, डिवाइडर से ऐसा टकराया कि चारों खाने हो गया चित- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव
हेल्थ
Symptoms Of kidney failure: ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं हो गई प्रेमानंद महाराज वाली बीमारी, जानें बचने का तरीका
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
Embed widget