दिल्ली: 'जनता से वादाखिलाफी...' लाडली योजना बंद करने पर BJP सरकार पर बरसी कांग्रेस

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जोरदार हमला बोला है. चांदनी चौक जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक में उन्होंने ‘लाडली योजना’ को बंद कर ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू करने के फैसले को राजनीतिक दिखावा करार दिया और सरकार पर जनता से वादाखिलाफी, अव्यवस्था और संवेदनहीनता के आरोप लगाए.

बैठक में कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में कहा कि दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा.

‘लाडली योजना’ बंद, ‘लखपति बिटिया योजना’ पर सवाल

देवेंद्र यादव ने खास तौर पर ‘लाडली योजना’ को बंद कर ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू करने के फैसले पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यह कदम दिखाता है कि भाजपा के पास अपनी कोई स्पष्ट नीति नहीं है. उनके मुताबिक, एक योजना को खत्म कर नई योजना का ऐलान करना राजनीतिक दिखावा है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 1 अप्रैल से लागू होने वाली योजना की अभी से तारीफ कर रही हैं, जबकि इसका आधिकारिक लॉन्च 19 फरवरी को प्रस्तावित है और अभी तक दिल्ली का बजट भी पेश नहीं हुआ है. यादव ने इसे “इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति” करार दिया और कहा कि सरकार असली काम करने के बजाय प्रचार पर ज्यादा ध्यान दे रही है.

महिलाओं से किए वादों को लेकर घेरा

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद महिलाओं के मुद्दों पर गंभीरता नहीं दिख रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता, 500 रुपये में गैस सिलेंडर और होली-दीवाली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादे पूरे नहीं हुए.

उन्होंने यह भी दावा किया कि जनवरी के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की घटनाएं सामने आईं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं और लड़कियों की है. यादव के मुताबिक दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और महिलाओं के खिलाफ अपराध कम होने के बजाय बढ़ रहे हैं.

देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले एक साल में सरकार ने विकास और कल्याण की कई घोषणाएं कीं, लेकिन धरातल पर कोई ठोस बदलाव नजर नहीं आता. उन्होंने दावा किया कि दिल्ली का बुनियादी ढांचा कमजोर हो चुका है.

उनके अनुसार अस्पतालों में मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिर रहा है और डीटीसी बसों की संख्या कम होने से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है. उन्होंने कहा कि आम आदमी रोजमर्रा की सुविधाओं के लिए परेशान है, लेकिन सरकार बड़े-बड़े दावे करने में व्यस्त है.

‘डबल इंजन सरकार’ पर निशाना

देवेंद्र यादव ने ‘डबल इंजन सरकार’ के दावे पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद महंगाई और बेरोजगारी पर काबू नहीं पाया जा सका है.

उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों और मजदूरों के हितों की अनदेखी की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से ग्रामीण मजदूरों के अधिकार प्रभावित हुए हैं और आम आदमी की कमर महंगाई से टूट रही है.

कार्यकर्ताओं से घर-घर पहुंचने की अपील

अपने संबोधन के अंत में देवेंद्र यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे दिल्ली की सभी विधानसभाओं की कॉलोनियों में घर-घर जाकर जनता से संपर्क करें. उन्होंने कहा कि लोगों को सरकार की “वास्तविक स्थिति” से अवगत कराना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमीन पर सक्रिय होकर जनता की आवाज बनेगी और आने वाले समय में दिल्ली की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. बैठक में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस अभियान को तेज करने का भरोसा दिलाया.