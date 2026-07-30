#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: अशोक विहार के पार्क में चाकूबाजी, युवक की मौत, हमलावर फरार

दिल्ली: अशोक विहार के पार्क में चाकूबाजी, युवक की मौत, हमलावर फरार

Ashok Vihar Murder: राजधानी के अशोक विहार इलाके में बुधवार दोपहर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना दोपहर करीब 3:33 बजे पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को मिली.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 30 Jul 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के अशोक विहार से सनसनीखेज मामला सामने आया है. राजधानी के अशोक विहार इलाके में बुधवार दोपहर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना दोपहर करीब 3:33 बजे पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को मिली.

बताया जा रहै कि किसी बात बहस के बाद कुछ अज्ञात युवकों ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है. 

कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली में ये रास्ते रहेंगे बंद, जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी

क्या है मामला?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जहांगीरपुरी की रहने वाली देवकी (26) अपने परिचित सुनील (30) के साथ अशोक विहार स्थित खिम्मन सिंह पार्क में मौजूद थीं. देवकी जहांगीरपुरी की रहने वाली हैं, जबकि सुनील उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मैनपुरी गांव का रहने वाला था. दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पार्क में 3-4 अज्ञात युवक पहुंचे. किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि इसी दौरान एक हमलावर ने चाकू निकालकर देवकी और सुनील पर हमला कर दिया.

वारदात के बाद आरोपी फरार

वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. हमले में सुनील को कई जगह चाकू लगे. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस संबंध में भारत नगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 378/2026, धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक नाबालिग को पकड़ा गया है.

HPV वैक्सीन अभियान पर रोक की थी मांग, दिल्ली HC ने किया मना, जारी रहेगा कैंपेन

 

और पढ़ें

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
Read More
Published at : 30 Jul 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
MURDER DELHI NEWS Ashok Vihar News DELHI POLICE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली: अशोक विहार के पार्क में चाकूबाजी, युवक की मौत, हमलावर फरार
दिल्ली: अशोक विहार के पार्क में चाकूबाजी, युवक की मौत, हमलावर फरार
दिल्ली NCR
दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 महीना, क्या-क्या होंगी शर्तें?
दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 महीना, क्या-क्या होंगी शर्तें?
दिल्ली NCR
दिल्ली: शराब के लिए पैसे मांगे, इनकार पर हथौड़े से की मां की हत्या
दिल्ली: शराब के लिए पैसे मांगे, इनकार पर हथौड़े से की मां की हत्या
दिल्ली NCR
कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली में ये रास्ते रहेंगे बंद, जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी
कांवड़ यात्रा 2026: दिल्ली में ये रास्ते रहेंगे बंद, जान लें ट्रैफिक एडवाइजरी
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेलेट गन के इस्तेमाल पर लोकसभा में बवाल, कपिल सिब्बल ने पूछा- 'गृहमंत्री अमित शाह ने...'
पेलेट गन के इस्तेमाल पर लोकसभा में बवाल, कपिल सिब्बल ने पूछा- 'गृहमंत्री अमित शाह ने...'
दिल्ली NCR
दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 महीना, क्या-क्या होंगी शर्तें?
दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 महीना, क्या-क्या होंगी शर्तें?
इंडिया
22 राज्यों में तूफानी बारिश, यूपी-बिहार, दिल्ली समेत देश के लिए अलर्ट
22 राज्यों में तूफानी बारिश, यूपी-बिहार, दिल्ली समेत देश के लिए अलर्ट
स्पोर्ट्स
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
विराट कोहली के एक 'लाइक' ने कैसे बदल दी जर्मन मॉडल लिज की जिंदगी, जानिए
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
इंडिया
'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक
'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक
बिहार
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
'SHO ऋतुराज की नौकरी जाएगी ही जाएगी', वर्दी वाले बयान पर भड़के PK
इंडिया
'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट
'मेटल के टुकड़े...', सुप्रीम कोर्ट में जिसने किया पेलेट गन से घायल होने का दावा, आ गई उसकी मेडिकल रिपोर्ट
ABP NEWS
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की सगाई हो गई।
ABP NEWS
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
आपने पहले कभी तेंदुओं की ऐसी पारिवारिक तस्वीर नहीं देखी होगी।
ABP NEWS
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
गौरीकुंड गेट के आगे अचानक 200 मीटर नीचे पत्थर का बड़ा टुकड़ा गिरा, यात्रियों को रोका गया।
ABP NEWS
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
थाने में पीके का हंगामा, 2 कार्यकर्ता गायब होने का आरोप
ABP NEWS
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
बीजेपी नेता सप ठाकुर ने बांकीपुर में अपना वोट डाला।
Embed widget