दिल्ली: अशोक विहार के पार्क में चाकूबाजी, युवक की मौत, हमलावर फरार

दिल्ली के अशोक विहार से सनसनीखेज मामला सामने आया है. राजधानी के अशोक विहार इलाके में बुधवार दोपहर एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना की सूचना दोपहर करीब 3:33 बजे पीसीआर कॉल के जरिए पुलिस को मिली.

बताया जा रहै कि किसी बात बहस के बाद कुछ अज्ञात युवकों ने उसपर जानलेवा हमला कर दिया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है.

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क्या है मामला?

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, जहांगीरपुरी की रहने वाली देवकी (26) अपने परिचित सुनील (30) के साथ अशोक विहार स्थित खिम्मन सिंह पार्क में मौजूद थीं. देवकी जहांगीरपुरी की रहने वाली हैं, जबकि सुनील उत्तर प्रदेश के एटा जिले के मैनपुरी गांव का रहने वाला था. दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पार्क में 3-4 अज्ञात युवक पहुंचे. किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई. आरोप है कि इसी दौरान एक हमलावर ने चाकू निकालकर देवकी और सुनील पर हमला कर दिया.

वारदात के बाद आरोपी फरार

वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. हमले में सुनील को कई जगह चाकू लगे. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. दिल्ली पुलिस ने बताया कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है.

पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. इस संबंध में भारत नगर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 378/2026, धारा 103(1) BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है और एक नाबालिग को पकड़ा गया है.

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