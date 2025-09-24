साउथ-वेस्ट दिल्ली पुलिस ने 20 और 21 सितंबर 2025 को ऑपरेशन कवच के तहत जिले में बड़े स्तर पर कार्रवाई की. दिल्ली पुलिस ने 214 स्थानों पर रेड की और 94 टीमों से गहन निगरानी, हाई-विजिबिलिटी पेट्रोलिंग और पिकेट चेकिंग की. इस दौरान कई तरह की घटनाओं और अपराधों में शामिल लोगों को पकड़ा गया.

एनडीपीएस एक्ट के तहत 6 मामले दर्ज किए गए और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. इनमें 19 किलो गांजा और भारी मात्रा में स्मैक बरामद हुई. वहीं, एक्साइज एक्ट के तहत 18 मामले दर्ज किए गए और 18 लोग गिरफ्तार हुए. साथ ही, 2328 क्वार्टर, 42 हाफ बॉटल और 98 पाउच अवैध शराब बरामद किए गए.

सात मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया

दिल्ली पुलिस ने हथियारों से जुड़े सात मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे 6 चाकू, 1 देसी कट्टा और 2 कारतूस मिले. जुआ एक्ट के तहत 10 मामलों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 10 हजार रुपये जुआ राशि तथा 58 ताश के पत्ते बरामद किए गए.

इसके अलावा 5 घोषित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया गया और 278 वाहनों को डीपी एक्ट के तहत जब्त किया गया. पुलिस ने स्पेशल कार्रवाई में किशनगढ़ गांव से तीन आरोपी नविता, सुशांत और गोपाल को करीब 16 किलो गांजा और 271 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया.

पुलिस का ऑपरेशन कवच लगातार जारी

सागरपुर से दो ड्रग पैडलर्स, संतोष और इरफान, को 1.6 किलो गांजा के साथ पकड़ा गया. वहीं, सागरपुर नाला रोड से रोहित उर्फ मनु को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने इस ऑपरेशन के दौरान कुल 88 लोगों को सार्वजनिक उपद्रव के मामलों में, 150 लोगों को सार्वजनिक शराब पीने के मामलों में गिरफ्तार किया.

साथ हीं, 2030 लोगों को डीपी एक्ट के तहत हिरासत में लिया. 311 बदमाशों और हिस्ट्रीशीटर्स की जांच की गई और 340 सीओटीपीए चालान जारी किए गए. पुलिस का अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन कवच लगातार जारी है. पुलिस के मुताबिक, इलाके में संदिग्धों पर कार्रवाई को लेकर ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा.