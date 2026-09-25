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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCEC के इस्तीफे की मांग के बीच सौरव,अभिजीत,आशुतोष की मुश्किलें बढ़ीं, HC में सुनवाई

CEC के इस्तीफे की मांग के बीच सौरव,अभिजीत,आशुतोष की मुश्किलें बढ़ीं, HC में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर आज ही अर्जेंट सुनवाई की मंजूरी दी है. महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं सौरव दास, अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और रत्ना सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 25 Sep 2026 12:48 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट आज आपराधिक रिट याचिका पर तुरंत सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है. एक महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्टिविस्ट सौरव दास, संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रंका और रत्ना सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उसकी AI-जनरेटेड तस्वीरों को एडिट करके फैलाया है. कोर्ट को बताया गया कि इस मामले में FIR पहले ही दर्ज हो चुकी है और महिला अब इन तस्वीरों को हटवाना चाहती है. कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई आज ही होगी.

याचिका के मुताबिक इस तस्वीर के बैनर छपवाकर भीड़ के बीच प्रदर्शित किए गए और आपत्तिजनक नारे लगाए गए. महिला का आरोप है कि तस्वीर और वीडियो को इंस्टाग्राम समेत दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया.

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क्या है पूरा मामला?

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला की मॉर्फ की गई तस्वीरें कुछ पोर्न वेबसाइटों पर भी अपलोड और शेयर की गई. महिला द्वारा दाखिल याचिका के मुताबिक मामले में FIR दर्ज होने के बावजूद साइबर अथॉरिटी ने कंटेंट हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं की.

महिला ने दावा किया है कि डीपफेक तस्वीरें अभी भी इंटरनेट पर वायरल हैं और उन्हें रेप की धमकियां और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. याचिका में महिला ने कोर्ट से पुलिस सुरक्षा देने की भी मांग की है.

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साथ ही सोशल मीडिया और पोर्न वेबसाइटों से आपत्तिजनक तस्वीरों और डीपफेक कंटेंट को तुरंत ट्रेस कर ब्लॉक करने और हटाने की मांग की गई है. चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने मामले को आज सुनवाई के लिए लिस्ट करने के लिए कहा है.

यह सुनवाई ऐसे वक्त में हो रही है जब अभिजीत दीपके और सीजेपी ने भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगा है. उन्होंने कहा है कि अगर 26 सितंबर तक कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से आंदोलन शुरू होगा.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 25 Sep 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
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