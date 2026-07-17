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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के अनशन पर AAP नेता संजय सिंह का बड़ा ऐलान, 'मानसूत्र सत्र के पहले ही दिन हम...'

Sonam Wangchuk Hunger Strike: सोनम वांगचुक के अनशन पर AAP नेता संजय सिंह का बड़ा ऐलान, 'मानसूत्र सत्र के पहले ही दिन हम...'

Sonam Wangchuk Hunger Strike: आप सांसद संजय सिंह का कहना है कि सोनम वांगचुक को लेकर सरकार ने क्या सोचा है, यह जानकारी हमें मानसून सत्र के पहले दिन ही चाहिए इसलिए AAP यह मुद्दा उठाएगी.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 17 Jul 2026 03:11 PM (IST)
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सोनम वांगचुक के आमरण अनशन पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान आया है. संजय सिंह से जब आगामी मानसून सत्र के लिए AAP का प्लान पूछा गया तो उन्होंने कहा, "इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक समाजसेवी, शिक्षाविद, देश के प्रतिष्ठित हस्ती जिन्होंने भारतीय सेना के लिए एक बड़ा योगदान दिया, सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं. सरकार उनके लिए क्या कर रही है, यह हम पहले दिन से ही जानना चाहेंगे."

इसी के साथ संजय सिंह ने दावा किया कि मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में आम आदमी पार्टी सोनम वांगचुक का मुद्दा उठाएगी और 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक का जो मार्च होगा, उसमें भी आप नेता शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के अनशन का आज 20वां दिन, 9 किलो वजन घटा, सोनाक्षी सिन्हा से कपिल सिब्बल तक, किसने क्या कहा?

'परिसीमन बिल असल में 'BJP जिताओ' अभियान है'- संजय सिंह

मानसून सत्र में पेश किेए जाने वाले डीलिमिटेशन बिल पर संजय सिंह ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा, "परिसीमन तो एक नौटंकी है. असल में यह बीजेपी जिताओ अभियान है. भाई, आप एक विधानसभा में 26 लाख वोटर्स कर देंगे और दूसरी विधानसभा में 12 लाख वोट हो जाएंगे. यह परिसीमन है या आपकी नौटंकी है?"

AAP नेता का कहना है कि हम 'बीजेपी जिताओ' अभियान में थोड़े ही शामिल हो जाएंगे. उस बिल पर जो मुहर लगाना चाहता है वह लगाए. जिसको जिंदगीभर बीजेपी की गुलामी करनी है वो करे. जो परिसीमन असम का हुआ है, उसपर बात करो न. 

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर भड़के संजय राउत, बोले- 'कैबिनेट में एक भी मर्द नहीं है जो...?'

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 17 Jul 2026 03:11 PM (IST)
Tags :
Sanjay Singh Hunger Strike Sonam Wangchuk AAP Jantar Mantar 
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