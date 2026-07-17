सोनम वांगचुक के आमरण अनशन पर आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान आया है. संजय सिंह से जब आगामी मानसून सत्र के लिए AAP का प्लान पूछा गया तो उन्होंने कहा, "इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक समाजसेवी, शिक्षाविद, देश के प्रतिष्ठित हस्ती जिन्होंने भारतीय सेना के लिए एक बड़ा योगदान दिया, सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं. सरकार उनके लिए क्या कर रही है, यह हम पहले दिन से ही जानना चाहेंगे."

इसी के साथ संजय सिंह ने दावा किया कि मानसून सत्र के पहले ही दिन सदन में आम आदमी पार्टी सोनम वांगचुक का मुद्दा उठाएगी और 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक का जो मार्च होगा, उसमें भी आप नेता शामिल होंगे.

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VIDEO | Delhi: On Sonam Wangchuk’s hunger strike, AAP MP Sanjay Singh (@SanjayAzadSln) says, “The biggest issue at the moment is that Sonam Wangchuk, a social worker, educationist, and a respected figure who has made a significant contribution to the Indian Army and to Ladakh,… pic.twitter.com/Q6dwuDI4PG — Press Trust of India (@PTI_News) July 17, 2026

'परिसीमन बिल असल में 'BJP जिताओ' अभियान है'- संजय सिंह

मानसून सत्र में पेश किेए जाने वाले डीलिमिटेशन बिल पर संजय सिंह ने नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा, "परिसीमन तो एक नौटंकी है. असल में यह बीजेपी जिताओ अभियान है. भाई, आप एक विधानसभा में 26 लाख वोटर्स कर देंगे और दूसरी विधानसभा में 12 लाख वोट हो जाएंगे. यह परिसीमन है या आपकी नौटंकी है?"

AAP नेता का कहना है कि हम 'बीजेपी जिताओ' अभियान में थोड़े ही शामिल हो जाएंगे. उस बिल पर जो मुहर लगाना चाहता है वह लगाए. जिसको जिंदगीभर बीजेपी की गुलामी करनी है वो करे. जो परिसीमन असम का हुआ है, उसपर बात करो न.

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