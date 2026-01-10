हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर नितिन नबीन और वीरेंद्र सचदेवा ने किया जलाभिषेक, हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर नितिन नबीन और वीरेंद्र सचदेवा ने किया जलाभिषेक, हनुमान मंदिर में की पूजा-अर्चना

Somnath Swabhiman Parv: सोमनाथ मंदिर पर गजनी के आक्रमण के हजार वर्ष पूर्ण होने पर देशभर में 'सोमनाथ स्वाभिमान पर्व' मनाया जा रहा है. यह पर्व भारत की धार्मिक और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Jan 2026 11:13 PM (IST)
सोमनाथ मंदिर पर गजनी के आक्रमण को एक हजार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है. यह पर्व न केवल इतिहास की स्मृति है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और आत्मिक शक्ति का प्रतीक भी बनकर उभरा है. इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी विशेष पूजा-अर्चना और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने कनॉट प्लेस, नई दिल्ली स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भगवान आशुतोष शंकर का विधिवत दुग्ध अभिषेक किया. इसके पश्चात उन्होंने प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर पूजा-अर्चना कर देश और समाज की मंगल कामना की.

वरिष्ठ बीजेपी नेताओं की सहभागिता

इस धार्मिक अवसर पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री महेन्द्र पांडेय ने भी भगवान शिव का जलाभिषेक किया. नई दिल्ली बीजेपी जिलाध्यक्ष रविन्द्र चौधरी और मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे.

देशव्यापी आयोजन का संदेश

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि पूरे देश में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज भगवान शिव की आराधना कर इस अभियान को और अधिक सशक्त बनाया है.

दिल्ली के मंदिरों में लाखों कार्यकर्ताओं की आस्था

सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक स्थानीय मंदिर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया. उन्होंने बताया कि लगभग एक लाख कार्यकर्ताओं ने इस अवसर पर पूजा-अर्चना कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की.

हजार वर्षों की संघर्ष गाथा

दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर बार-बार आक्रमण किए, वह सन 1026 से लेकर आज तक हजार वर्षों की एक ऐसी गाथा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की मजबूती को दर्शाती है.

आस्था का अमर केंद्र सोमनाथ

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर वह पवित्र स्थल है जहां सागर भी भगवान शिव के चरण धोता है. उन्होंने कहा कि मंदिर की पुनः स्थापना के बाद समाज में इसके प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा और भी प्रबल हुई है.

उन्होंने कहा कि पूरा वर्ष 2026 सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जाएगा. इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि बार-बार आक्रमणों के बावजूद हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक शक्ति इतनी अमिट है कि उसे कोई समाप्त नहीं कर सकता.

Published at : 10 Jan 2026 11:13 PM (IST)
Nitin Naveen Virendra Sachdeva DELHI NEWS DELHI POLITICS
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget