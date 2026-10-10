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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRशिवराज चौहान का राहुल गांधी पर तंज, बोले- देशहित क्यों नहीं दिखता?

शिवराज चौहान का राहुल गांधी पर तंज, बोले- देशहित क्यों नहीं दिखता?

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एलोन मस्क पर राहुल गांधी द्वारा रिप्लाई करने पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि क्या देशहित दिखना बंद हो गया क्या ?

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 10 Oct 2026 12:59 PM (IST)
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अमेरिकी कारोबारी एलोन मस्क के पोस्ट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा रिप्लाई करने का मामला सियासी तूल पकड़ गया है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है.

अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखते हुए उन्होंने कहा,"अपनों पे सितम, गैरों पे करम! राहुल जी, आँखों पर कैसी पट्टी बाँध ली है आपने कि देशहित ही दिखाई देना बंद हो गया? देश के उद्यमियों से ज़्यादा चिंता आपको विदेशियों की सताने लगी है."

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मस्क ने अंबानी को लेकर उठाया था सवाल 

दरअसल एलोन मस्क ने भारत में उनकी इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने के बाद भी परमिशन न मिलें पर कारोबारी मुकेश अंबानी पर निशाना साधा है और कहा था कि क्या भारत के असली प्रधानमंत्री अंबानी है. इसी पर राहुल गांधी ने मस्क को रिप्लाई किया था. जिसके बाद वे बीजेपी के निशाने पर आ गए. जिसमें उन्हें देश के कारोबारियों से ज्यादा विदेशी कारोबारियों की चिंता करने पर ट्रोल किया गया.

भारत में स्टारलिंक लॉंच करना चाहते हैं मस्क 

यहां बता दें कि एलोन मस्क अपनी सैटेलाईट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भार में कमर्शियल तौर पर लॉंच करना चाहते हैं. जिसके लिए वे सरकार से स्पेक्ट्रम आवंटन की मांग कर रहे हैं. मस्क के मुताबिक स्टारलिंक अभी 165 देशों में काम कर रही है, इसलिए भारत सरकार भी नियमों में बदलाव कर इसे मंजूरी दे. इसी में मस्क ने आरोप लगाया कि मुकेश अंबानी जैसी घरेलू कंपनियां अपना एकाधिकार बचाने के लिए उनकी एंट्री में बाधा डाल रहीं हैं. इसके अलाव सुरक्षा और डेटा की गोपनीयता को लेकर भी इसमें देरी की बात कही जा रही है.
 
इस मामले में अभी तक सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन एलोन मस्क ने दोबारा फिर अंबानी पर हमला करते हुए उन्हें भारत का प्रधानमंत्री कहकर संबोधित किया है. जिसके बाद सरकार द्वारा कोई प्रतिक्रिया न देने पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. 

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 10 Oct 2026 12:59 PM (IST)
Tags :
Shivraj SINGH CHAUHAN DELHI NEWS
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