दिल्ली: शालीमार बाग में RWA अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, पति की मौत से जुड़े तार?

राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका शालीमार बाग शुक्रवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा. यहां बदमाशों ने बीसी (BC) ब्लॉक की आरडब्ल्यूए (RWA) प्रेसिडेंट रचना यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है. रचना यादव शालीमार बाग इलाके में ही अपने किसी परिचित के घर एक शोक सभा में शामिल होने आई थीं. जैसे ही वह सभा से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ीं, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने रचना के सिर में बेहद करीब से गोली मारी और मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पति की हत्या से जुड़ रहे हैं तार

मामले की तफ्तीश में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. जांच के दौरान पता चला कि रचना के पति बिजेंद्र यादव की भी साल 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पति की मौत के बाद से रचना यादव ही उस केस की मुख्य पैरवी कर रही थीं. पुलिस को अंदेशा है कि रचना की हत्या का सीधा संबंध उनके पति के मर्डर केस से हो सकता है. शक जताया जा रहा है कि केस को कमजोर करने या गवाहों को डराने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

पुलिस की कार्रवाई और आपसी रंजिश का शक

शुरुआती जांच के बाद पुलिस इस मामले को 'आपसी रंजिश' से जोड़कर देख रही है. पुलिस की कई टीमें इलाके में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तमाम पहलुओं से की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.