हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली: शालीमार बाग में RWA अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, पति की मौत से जुड़े तार?

दिल्ली: शालीमार बाग में RWA अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या, पति की मौत से जुड़े तार?

Delhi Crime News: दिल्ली के शालीमार बाग में आरडब्ल्यूए प्रेसिडेंट रचना यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. शक है कि यह वारदात उनके पति की 2023 में हुई हत्या से जुड़ी है, जिसकी रचना पैरवी कर रही थीं.

By : मनोज वर्मा | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Jan 2026 11:03 PM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली का पॉश इलाका शालीमार बाग शुक्रवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा. यहां बदमाशों ने बीसी (BC) ब्लॉक की आरडब्ल्यूए (RWA) प्रेसिडेंट रचना यादव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. इस वारदात ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 11 बजे की है. रचना यादव शालीमार बाग इलाके में ही अपने किसी परिचित के घर एक शोक सभा में शामिल होने आई थीं. जैसे ही वह सभा से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ीं, पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. हमलावरों ने रचना के सिर में बेहद करीब से गोली मारी और मौके से फरार हो गए. आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पति की हत्या से जुड़ रहे हैं तार

मामले की तफ्तीश में एक चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. जांच के दौरान पता चला कि रचना के पति बिजेंद्र यादव की भी साल 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. पति की मौत के बाद से रचना यादव ही उस केस की मुख्य पैरवी कर रही थीं. पुलिस को अंदेशा है कि रचना की हत्या का सीधा संबंध उनके पति के मर्डर केस से हो सकता है. शक जताया जा रहा है कि केस को कमजोर करने या गवाहों को डराने के उद्देश्य से इस वारदात को अंजाम दिया गया है.

पुलिस की कार्रवाई और आपसी रंजिश का शक

शुरुआती जांच के बाद पुलिस इस मामले को 'आपसी रंजिश' से जोड़कर देख रही है. पुलिस की कई टीमें इलाके में लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके. दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच तमाम पहलुओं से की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

और पढ़ें
Published at : 10 Jan 2026 11:03 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS DELHI POLICE DELHI CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिजाब वाली महिला बनेगी पीएम', असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर योगी के मंत्री बोले- 'ये सिर्फ सपना...'
'हिजाब वाली महिला बनेगी पीएम', असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर योगी के मंत्री बोले- 'ये सिर्फ सपना...'
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: नशे में धुत रईसजादों की रेस ने ली मासूमों की जान! | Janhit | ABP | Jaipur
UP News: 27 की रेस..फिल्म..डायलॉग..बांग्लादेश! | Yogi Adityanath on Bangladesh | Prayagraj
Sandeep Chaudhary: ड्राफ्ट लिस्ट में 1.04 करोड़ वोटर कैसे हुए अनमैप्ड? | CM Yogi | Akhilesh Yadav
Bollywood News: पावर रेंजर्स के रीबूट में सबसे खतरनाक विलेन बनेंगी प्रियंका चोपड़ा? डिज़्नी प्लस प्रोजेक्ट ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट (10.01.2026)
UP News: 'अगर बंटे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा' योगी के बयान पर संग्राम | Yogi on Bangladesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
बांग्लादेश के बाद अब ये मुस्लिम देश खरीदना चाहता है JF-17 फाइटर जेट, पाकिस्तान का बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिजाब वाली महिला बनेगी पीएम', असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर योगी के मंत्री बोले- 'ये सिर्फ सपना...'
'हिजाब वाली महिला बनेगी पीएम', असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर योगी के मंत्री बोले- 'ये सिर्फ सपना...'
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
क्रिकेट
आदित्य अशोक का डेब्यू! पहले वनडे में भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आदित्य अशोक का डेब्यू! भारत और न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
जनरल नॉलेज
Venezuela Gold: वेनेजुएला में एक कप चाय जितना सस्ता है गोल्ड, लेकिन वहां से भारत कितना ला सकते हैं सोना?
वेनेजुएला में एक कप चाय जितना सस्ता है गोल्ड, लेकिन वहां से भारत कितना ला सकते हैं सोना?
यूटिलिटी
प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम
प्लेटफॉर्म टिकट कितनी देर रहता है वैलिड? जान लें ये जरूरी नियम
नौकरी
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
भारतीय नौसेना में भर्ती का मौका, 12वीं पास भी कर सकते है आवेदन; आखिरी डेट से पहले करें आवेदन
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget