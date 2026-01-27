दिल्ली में ज्वेलरी शॉप मालिक पर हमला, पिस्तौल के बट से मारा, पुराने विवाद के चलते वारदात

दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक ज्वैलरी शॉप पर हुए झगड़े और पिस्तौल से हमले के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए है. वारदात 25 जनवरी 2026 की शाम की है. करीब 6:34 बजे शाहबाद डेयरी थाना पुलिस को B-ब्लॉक इलाके में झगड़े और मारपीट की सूचना मिली.

जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल युवक को आसपास के लोग अस्पताल ले जा चुके हैं. जबकि आरोपी को मौके पर मौजूद ड्यूटी स्टाफ ने पकड़ लिया था. घायल युवक की पहचान प्रकाश सोनी के तौर में हुई, जो शाहबाद डेयरी के B-555 का रहने वाला है. वो अपने पिता के साथ राकेश ज्वैलरी नाम से दुकान चलाता है. हमले में प्रकाश सोनी के सिर के दाहिने हिस्से में गंभीर चोट आई है.

पुराने विवाद में हुआ झगड़ा

पीड़ित के बयान के मुताबिक, ये झगड़ा किसी पुराने निजी विवाद को लेकर हुआ. शाम करीब 6:15 बजे एक महिला एक युवक के साथ ज्वैलरी शॉप में आई. पहले दुकान में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई. आरोप है कि महिला के साथ आए युवक ने गुस्से में आकर रिवॉल्वर के बट से प्रकाश सोनी के सिर पर वार किया और फिर मौके से भागने की कोशिश की. हमले में प्रकाश घायल हो गया.

संदीप मौके से गिरफ्तार

पुलिस ने मौके से संदीप जून को गिरफ्तार किया है.वो हरियाणा के झज्जर जिले के बहादुरगढ़ का रहने वाला है. आरोपी के पास से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है.

यहां बता दें कि इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गयी थी. और अब आरोपी की गिरफ्तारी से पुलिस मामले को शांत करने में जुटी है.