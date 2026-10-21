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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसीलमपुर के पार्क में सिगरेट पीने पर युवक की हत्या, दो नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार

सीलमपुर के पार्क में सिगरेट पीने पर युवक की हत्या, दो नाबालिग समेत 6 गिरफ्तार

दिल्ली के सीलमपुर के ठीक सामने स्थित सेंट्रल पार्क में सिगरेट पीने को लेकर एक युवक पर दो नाबालिगों समेत छह आरोपियों ने चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. वहीं छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 21 Oct 2026 02:06 PM (IST)
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पार्क में दोस्तों के साथ बैठकर सिगरेट पीना एक 20 साल के युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. दिल्ली के सीलमपुर में सिगरेट पीने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ा कि एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया. गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए गए सुभान की इलाज के दौरान मौत हो गई. वारदात सीलमपुर थाने के ठीक सामने स्थित सेंट्रल पार्क में हुई. दिल्ली पुलिस ने मामले में दो नाबालिगों समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

सिगरेट पीने को लेकर पांच से छह लड़के ने किया वार

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, 20 अक्टूबर 2026 की रात करीब 9 बजे सुभान अपने दोस्त मोहसिन के साथ सीलमपुर के सेंट्रल पार्क में सिगरेट पी रहा था. इसी दौरान वहां पांच से छह लड़के पहुंचे और सिगरेट पीने पर आपत्ति जताई. इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई. आरोप है कि इसी दौरान लड़कों ने सुभान पर चाकू से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए.

घटना के बाद सुभान का दोस्त मोहसिन उसे जग प्रवेश चंद्र अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल से सूचना मिलने पर पुलिस टीम वहां पहुंची. सुभान की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जीटीबी अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंची पुलिस

पुलिस के मुताबिक, घटना की जानकारी मिलने के बाद सीलमपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपियों की पहचान के लिए आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और अलग-अलग स्रोतों से सबूत जुटाए गए. जांच के दौरान पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें चार बालिग और दो नाबालिग शामिल हैं.

गिरफ्तार बालिग आरोपियों की पहचान अमन खान उर्फ अरशू (21), अफजल खान (18), अब्दुल मोमिन (18) और शोएब मिर्जा (18) के रूप में हुई है. इसके अलावा करीब 17 साल के दो नाबालिगों को भी पकड़ा गया है.

वारदात में इस्तेमाल चाकू और कपड़े बरामद

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू और घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए हैं. पुलिस ने शुरुआत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था. जीटीबी अस्पताल से सुभान की मौत की सूचना मिलने के बाद मामले में BNS की धारा 103(1), यानी हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है. फिलहाल, दिल्ली पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है.

About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 21 Oct 2026 02:06 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS CRIME NEWS Seelampur News
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