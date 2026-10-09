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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRCJP प्रोटेस्ट से पहले सुरक्षा सख्त, दिल्ली में तैनात होंगे 22000 जवान

CJP प्रोटेस्ट से पहले सुरक्षा सख्त, दिल्ली में तैनात होंगे 22000 जवान

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP और अन्य के विरोध-प्रदर्शनों और तय प्रदर्शनों के बीच जंतर-मंतर की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई है. 22 हजार से अधिक जवानों की तैनाती की जाएगी.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 09 Oct 2026 12:44 PM (IST)
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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है. विपक्षी दलों ने तो इसे लेकर मोर्चा खोल ही रखा है और अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के भी इसमें कूदने से माहौल और भी तनावपूर्ण होता नजर आ रहा है. CJP ने 10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया जा रहा है.

केंद्र सरकार ने संभावित भीड़ के मद्देनजर अलग-अलग राज्यों से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 115 कंपनियां राजधानी भेजने के निर्देश दिए हैं. दिल्ली में पहले से तैनात बलों के साथ इनकी संख्या बढ़ने पर 22 हजार से अधिक जवानों की तैनाती का इंतजाम किया जा रहा है. वहीं, प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं. खास तौर पर लुटियंस जोन और जंतर-मंतर के आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ाई जा रही है. महिला प्रदर्शनकारियों के भी भारी तादाद में इसमें शामिल होने की संभावना को देखते हुए महिला सुरक्षाकर्मियों की तैनाती भी बढ़ाने की तैयारी है.

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पांच केंद्रीय बलों की कंपनियां दिल्ली पहुंचेंगी

गृह मंत्रालय के निर्देश पर जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में तैनात केंद्रीय बलों को दिल्ली भेजा जा रहा है. इसके लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), रैपिड एक्शन फोर्स (RAF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की कंपनियों को तत्काल प्रभाव से रवाना होने के आदेश दिए गए हैं. विभिन्न राज्यों से बुलाए गए बलों में पश्चिम बंगाल से 40, छत्तीसगढ़ से 30 और जम्मू-कश्मीर से 20 कंपनियां शामिल हैं. शेष कंपनियां अन्य राज्यों और बलों से भेजी जा रही हैं. कुल 115 कंपनियों में लगभग 11,500 जवान होंगे. इनकी तैनाती 8 से 12 अक्टूबर तक के लिए की जा रही है. जवानों को दंगारोधी उपकरणों (Anti-Riot Equipment) से लैस रखा जाएगा, ताकि जरूरत पड़ने पर भीड़ को नियंत्रित किया जा सके.

पहले से तैनात हैं CAPF की 111 कंपनियां

दिल्ली में प्रदर्शन के मद्देनजर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 111 कंपनियां पहले से तैनात हैं. इनमें RAF की 13 कंपनियां शामिल हैं. CRPF और अन्य केंद्रीय बलों के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे हैं. अब 115 अतिरिक्त कंपनियों के आने के बाद दिल्ली में CAPF की कुल 226 कंपनियां हो जाएंगी. इनके अलावा दिल्ली पुलिस के जवान भी मोर्चा संभालेंगे. इस तरह राजधानी के निर्धारित संवेदनशील इलाकों में कुल सुरक्षाबलों की संख्या 22 हजार से अधिक होने की तैयारी है. सुरक्षा एजेंसियों को प्रदर्शन स्थल के अलावा आसपास और संवेदनशील स्थानों पर भी सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं.

लुटियंस जोन में 12 हजार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी संभालेंगे मोर्चा

दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है. लुटियंस जोन में करीब 12 हजार अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की जाएगी. आपातकालीन अवकाश को छोड़कर पुलिसकर्मियों की अन्य छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ताकि जरूरत के समय पर्याप्त बल उपलब्ध रहे. संवेदनशील इलाकों में हाईटेक CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी. कैमरों से लैस निरीक्षण वैन भी तैनात रहेंगी. पुलिस की नजर जंतर-मंतर के अलावा प्रमुख सरकारी कार्यालयों, आसपास के रास्तों और उन स्थानों पर होगी जहां भीड़ जमा होने की आशंका है. सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार के स्तर पर की जाएगी. स्पेशल सीपी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी और एडिशनल डीसीपी रैंक के अधिकारी भी तैनाती और निगरानी की जिम्मेदारी संभालेंगे.

स्पेशल सेल से साइबर टीम तक, कई यूनिट रहेंगी सक्रिय

प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्पेशल ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स को भी सुरक्षा व्यवस्था में लगाया जाएगा. पुलिस ऐसे लोगों पर विशेष नजर रखेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. डिजिटल गतिविधियों की निगरानी भी सुरक्षा योजना का हिस्सा है. सोशल मीडिया पर अफवाह, भ्रामक जानकारी या आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस की IFSO और साइबर पुलिस की टीमें सक्रिय रहेंगी. जरूरत पड़ने पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

प्रदर्शन के मद्देनजर इन तमाम तैयारियों के बीच दिल्ली पुलिस आम लोगों की आवाजाही को सामान्य बनाए रखने का प्रयास करेगी. जंतर-मंतर और लुटियंस जोन के आसपास यातायात तथा सार्वजनिक गतिविधियों पर भीड़ के असर को कम करने की कोशिश रहेगी. इसके लिए जवानों को प्रदर्शन के दौरान भीड़ प्रबंधन और कानून-व्यवस्था संभालने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है.

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About the author अभिषेक नयन, दिल्ली

अभिषेक नयन का पत्रकारिता में लंबा अनुभव है. साल 2011 से ABP News से जुड़े हैं. दिल्ली-NCR की राजनीतिक, सामाजिक और नागरिक समस्याओं की जमीनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं.
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Published at : 09 Oct 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
CJP Protest Delhib News
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