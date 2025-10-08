हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRफर्जी पुलिस बनकर 1.75 करोड़ की ठगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत की खारिज

फर्जी पुलिस बनकर 1.75 करोड़ की ठगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत की खारिज

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत से इनकार किया. आरोपी ने पुलिस बनकर 1.75 करोड़ रुपए ठगे अभी फिलहाल जांच जारी है.

By : सुशील कुमार पांडेय | Updated at : 08 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर ठगी के आरोपी को अग्रिम जमानत देने से साफ इंकार कर दिया. आरोपी ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक व्यक्ति से 1 करोड़ 75 लाख रुपए ठग लिए थे. ठगी इतनी सुनियोजित और हाईटेक थी कि आरोपी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल में सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई के फर्जी दस्तावेज तक दिखाए.

हाईकोर्ट ने कहा, तकनीक अब अपराधियों का हथियार

जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि यह मामला साइबर क्राइम के गंभीर अपराधों से जुड़ा है. भोले-भाले लोगों को फंसाने के लिए आरोपी ने हाईटेक उपकरणों और मानसिक दबाव का इस्तेमाल किया. कोर्ट ने यह भी कहा कि आज टेक्नोलॉजी अपराधियों के हाथों में विनाश का हथियार बन गई है.

कोर्ट ने बताया कि कॉल डेटा, डिजिटल सिम लोकेशन और फर्जी पहचान के जाल से बाहर आना आसान नहीं है. आरोपी के पास मौजूद सबूत यह साबित करते हैं कि वह पूरे अपराध में सक्रिय था. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर जमानत दी गई तो जांच कमजोर हो सकती है.

ठगी का तरीका, पुलिस अधिकारी बनकर दिया धोखा

अर्जी के अनुसार, 6 मई 2024 को आरोपी ने खुद को मुंबई पुलिस अधिकारी बताकर पीड़ित को धमकाया. उसने कहा कि पीड़ित के आधार कार्ड से एक सिम खरीदी गई है और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है.

वीडियो कॉल में आरोपी ने पुलिस वर्दी पहनकर पुलिस स्टेशन जैसा सेटअप और फर्जी दस्तावेज दिखाए. डर के मारे पीड़ित ने अपने बैंक खाते से 1 करोड़ 75 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए.

जांच और वर्तमान स्थिति क्या है?

सच्चाई सामने आने के बाद पीड़ित ने दिल्ली पुलिस साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि आरोपी ने कई वर्चुअल नंबरों का इस्तेमाल किया. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ ठगी नहीं बल्कि डिजिटल माध्यम से चलाए जा रहे सुनियोजित आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा है. दिल्ली पुलिस आरोपी और उसके सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है

और पढ़ें
Published at : 08 Oct 2025 02:50 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS SUPREME COURT Digital Fraud Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
'हम लोग सारी सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं', पशुपति पारस की पार्टी का बड़ा बयान
'हम लोग सारी सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं', पशुपति पारस की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
Advertisement

वीडियोज

Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
NDA Seat Sharing: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, Manjhi-Chirag ने बढ़ाई मुश्किल
Kejriwal on Relief: सांसद Ashok Mittal के ऐलान पर बोले- 'सरकारों को करते सुना है, प्राइवेट आदमी को नहीं'
Defamation Suit: Red Chillies, Netflix को Delhi HC का नोटिस
Pawan Singh Wife Controversy: 'विधायिका' बनने के लिए 'ज्योति' का 'ड्रामा'? 'पवन' का पलटवार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
सुप्रीम कोर्ट के दबाव में सीबीआई ने की कार्रवाई! देवा पारधी हिरासत मौत केस में दो फरार पुलिस अफसर गिरफ्तार
बिहार
'हम लोग सारी सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं', पशुपति पारस की पार्टी का बड़ा बयान
'हम लोग सारी सीटों पर अकेले लड़ सकते हैं', पशुपति पारस की पार्टी का बड़ा बयान
विश्व
Pakistan Gang kidnap Indian: ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
ईरान में भारतीयों का पाकिस्तानियों ने किया अपहरण! सुइयां चुभोईं, खूब पीटा और फिर...
क्रिकेट
वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर शाहिद अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
वनडे में कम उम्र में शतक लगाने वाले 7 बल्लेबाज, पहले नंबर पर अफरीदी; लिस्ट में कोई भारतीय नहीं
साउथ सिनेमा
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
एक्शन-थ्रिल के मामले में कांतारा पर भारी पड़ती है धनुष की ये फिल्म, रेटिंग में भी है आगे
जनरल नॉलेज
Mehram Nagar History: किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
किसके नाम पर रखा गया था मेहरम नगर का नाम? जान लें इस गांव का इतिहास
हेल्थ
Dengue Fever Symptoms: दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
दिल्ली-एनसीआर में डेंगू का कहर, एक की मौत, जानें इसके लक्षण और बचाव के उपाय
शिक्षा
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली के टीचर स‍िखेंगे एआई टूल्स का इस्तेमाल, SCERT ने शुरू की पहल 
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget