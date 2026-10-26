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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRजामिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर CJP के सौरव दास का बड़ा आया बयान, जानें क्या कहा?

जामिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर CJP के सौरव दास का बड़ा आया बयान, जानें क्या कहा?

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में दो दशक बाद छात्रसंघ चुनाव का ऐलान हुआ है. इस पर कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने एक्स पर ‘छात्र एकता जिंदाबाद’ लिखकर प्रतिक्रिया दी.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 02:41 PM (IST)
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जामिया मिल्लिया इस्लामिया में करीब दो दशक बाद छात्रसंघ चुनाव कराने का ऐलान किया गया है. विश्वविद्यालय प्रशासन के इस फैसले के बाद छात्रों के बीच हलचल तेज हो गई है. वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, “छात्र एकता जिंदाबाद!”

विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार को एक आदेश जारी कर छात्रसंघ चुनाव कराने की जानकारी दी. आदेश के मुताबिक, जामिया मिल्लिया इस्लामिया छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने की तारीख से 15 दिनों के भीतर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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प्रशासन के इस फैसले को छात्रसंघ की बहाली की मांग कर रहे छात्रों के लिए अहम माना जा रहा है. हालांकि, चुनाव की तारीख संविधान को मंजूरी मिलने के बाद तय समयसीमा के आधार पर निर्धारित होगी.

2006 में भंग कर दिया गया था छात्रसंघ

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में साल 2006 में छात्रसंघ को भंग कर दिया गया था. इसके बाद से ही विश्वविद्यालय में निर्वाचित छात्रसंघ की बहाली का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है. छात्र लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उन्हें अपनी समस्याओं और मांगों को उठाने के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि संगठन मिलना चाहिए.

छात्रसंघ चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय परिसर में विरोध-प्रदर्शन भी हो रहे थे. छात्र लगातार प्रशासन से चुनाव कराने और छात्रसंघ को बहाल करने की मांग कर रहे थे.

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छात्रों के विरोध के बाद आया फैसला

लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से चुनाव का ऐलान किया गया है. अब सबकी नजर छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने और चुनाव की आगे की प्रक्रिया पर रहेगी.

सौरव दास की पोस्ट भी इसी घटनाक्रम के बीच सामने आई है. उनके ‘छात्र एकता जिंदाबाद’ संदेश को छात्रसंघ चुनाव के ऐलान पर उनकी प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Oct 2026 02:41 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS JAMIA UNIVERSITY Sourav Das
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