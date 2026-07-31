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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'इस देश में गाली देना अपराध कबसे बना?' नोएडा की लड़की पर FIR के बाद बोले सौरव दास

'इस देश में गाली देना अपराध कबसे बना?' नोएडा की लड़की पर FIR के बाद बोले सौरव दास

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 31 Jul 2026 12:27 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच एक बड़ा मुद्दा यह उठा कि आंदोलन तो सही चीज के लिए किया गया, लेकिन जेन-जी ने गालियां बहुत दीं और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया जो कि ठीक नहीं है. अब दिन छात्रों के अपशब्द कहते वीडियो सामने आ रहे हैं, उनपर पुलिस कार्रवाई कर रही है. सोशल मीडिया पर अपलोड हजारों-लाखों वीडियो की जांच कर पुलिस अब ऐसे छात्रों को खोज रही है, जो गाली-गलौज करते कैमरा में रिकॉर्ड हुए हैं. इसी क्रम में नोएडा की एक लड़की पर FIR की गई है. 

इसके बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास का बड़ा बयान आया है. उन्होंने सवाल किया है कि इस देश में गाली देना अपराध कबसे बन गया है? सौरव ने कहा, "आप एक लड़की को टारगेट कर के एग्जांपल हना रहे हैं. युवाओं को टारगेट करना बंद कर दीजिए. पुलिस उन्हें टारगेट कर रही है, यह सही नहीं है."

'चाहें तो मानहानि केस कर दें पीएम मोदी'- सौरव दास

सौरव दास ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका बुरा लगा है तो वह मानहानि का केस कर सकते हैं. पुलिस का प्रयोग केवल युवाओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है. कोर्ट को चाहिए कि इस लड़की को प्रोटेक्ट करें.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 31 Jul 2026 12:27 PM (IST)
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