'इस देश में गाली देना अपराध कबसे बना?' नोएडा की लड़की पर FIR के बाद बोले सौरव दास

दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के बीच एक बड़ा मुद्दा यह उठा कि आंदोलन तो सही चीज के लिए किया गया, लेकिन जेन-जी ने गालियां बहुत दीं और प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया गया जो कि ठीक नहीं है. अब दिन छात्रों के अपशब्द कहते वीडियो सामने आ रहे हैं, उनपर पुलिस कार्रवाई कर रही है. सोशल मीडिया पर अपलोड हजारों-लाखों वीडियो की जांच कर पुलिस अब ऐसे छात्रों को खोज रही है, जो गाली-गलौज करते कैमरा में रिकॉर्ड हुए हैं. इसी क्रम में नोएडा की एक लड़की पर FIR की गई है.

इसके बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रवक्ता सौरव दास का बड़ा बयान आया है. उन्होंने सवाल किया है कि इस देश में गाली देना अपराध कबसे बन गया है? सौरव ने कहा, "आप एक लड़की को टारगेट कर के एग्जांपल हना रहे हैं. युवाओं को टारगेट करना बंद कर दीजिए. पुलिस उन्हें टारगेट कर रही है, यह सही नहीं है."

'चाहें तो मानहानि केस कर दें पीएम मोदी'- सौरव दास

सौरव दास ने यह भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका बुरा लगा है तो वह मानहानि का केस कर सकते हैं. पुलिस का प्रयोग केवल युवाओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है. कोर्ट को चाहिए कि इस लड़की को प्रोटेक्ट करें.