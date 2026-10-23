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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRक्या होगा CJP का अगला कदम? आशुतोष रांका बोले, 'हम नेता नहीं, आगे की...'

क्या होगा CJP का अगला कदम? आशुतोष रांका बोले, 'हम नेता नहीं, आगे की...'

सीजेपी नेता सौरव दास ने SEM कोर्ट के सामने पेश होने के बाद मीडिया से बातचीत में एक बार दोहराया कि CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तो होना ही है. वहीं, आशुतोष रांका ने भी आगे रणनीति को लेकर अपनी बात रखी.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 23 Oct 2026 05:03 PM (IST)
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सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास शुक्रवार (23 अक्टूबर) को SEM कोर्ट के सामने पेश हुए. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. आशुतोष रांका ने कहा कि आज हमारी श्योरिटी का वेरिफिकेशन हुआ. अगली डेट हमें 13 नवंबर की दी गई है. क्राइम ब्रांच के नोटिस पर कहा कि पहली नोटिस में हम जा नहीं पाए थे. अगली डेट का इंतजार कर रहे हैं.

आगे की प्लानिंग क्या है, इस सवाल के जवाब में सौरव दास ने कहा, "सब लोग डिसाइड करेंगे. ये कलेक्टिव कॉल होता है. सिर्फ सीजेपी का नहीं होता है, बहुत सारे लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं. सब मिलकर सोचेंगे और विचार करेंगे कि कैसे करना है. ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तो होना ही है."

सौरव भारद्वाज ने किसी दी चेतावनी?

पूरे मामले पर सौरव दास ने कहा, "एग्जीक्यूटिव कोर्ट में एक प्रोसेस चल रहा है. उसकी मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए. हमारी साइड से कोई इनफॉर्मेशन मीडिया में नहीं बताया जा रहा है. जो भी इनफॉर्मेशन लीक कर रहा है उनको भी थोड़ा ज्यूडिशियल प्रोसेस की मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए. अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो चेतावनी देना चाह रहे हैं कि हम भी कुछ एक्शन ले सकते हैं." 

आगे की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे- आशुतोष रांका

आशुतोष रांका ने कहा, "हमने 14 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रदर्शन का कॉल नहीं दिया है. अभी आगे की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे और सभी को बताएंगे." उन्होंने कहा, "हम नेता नहीं है. हम इस प्लैटफॉर्म के कस्टोडियन हैं, जो हमें इस देश की जनता द्वारा दिया गया है. हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं."

हमने बहुत कुछ सीखा-समझा है- रांका

रांका ने ये भी कहा कि चाहे हम जेल के अंदर हो या बाहर हों, आंदोलन चल रहा है. जेल जाने को लेकर उन्होंने कहा, "हमने बहुत कुछ सीखा-समझा है. अपने बारे में और किस तरह से सत्ता काम कर रही है."

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 23 Oct 2026 04:53 PM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Ashutosh Ranka Saurav Das
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