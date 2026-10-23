क्या होगा CJP का अगला कदम? आशुतोष रांका बोले, 'हम नेता नहीं, आगे की...'

सीजेपी नेता आशुतोष रांका और सौरव दास शुक्रवार (23 अक्टूबर) को SEM कोर्ट के सामने पेश हुए. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की. आशुतोष रांका ने कहा कि आज हमारी श्योरिटी का वेरिफिकेशन हुआ. अगली डेट हमें 13 नवंबर की दी गई है. क्राइम ब्रांच के नोटिस पर कहा कि पहली नोटिस में हम जा नहीं पाए थे. अगली डेट का इंतजार कर रहे हैं.

आगे की प्लानिंग क्या है, इस सवाल के जवाब में सौरव दास ने कहा, "सब लोग डिसाइड करेंगे. ये कलेक्टिव कॉल होता है. सिर्फ सीजेपी का नहीं होता है, बहुत सारे लोग इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं. सब मिलकर सोचेंगे और विचार करेंगे कि कैसे करना है. ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा तो होना ही है."

सौरव भारद्वाज ने किसी दी चेतावनी?

पूरे मामले पर सौरव दास ने कहा, "एग्जीक्यूटिव कोर्ट में एक प्रोसेस चल रहा है. उसकी मर्यादा बनाकर रखनी चाहिए. हमारी साइड से कोई इनफॉर्मेशन मीडिया में नहीं बताया जा रहा है. जो भी इनफॉर्मेशन लीक कर रहा है उनको भी थोड़ा ज्यूडिशियल प्रोसेस की मर्यादा को बनाकर रखना चाहिए. अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो चेतावनी देना चाह रहे हैं कि हम भी कुछ एक्शन ले सकते हैं."

आगे की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे- आशुतोष रांका

आशुतोष रांका ने कहा, "हमने 14 अक्टूबर के बाद किसी भी प्रदर्शन का कॉल नहीं दिया है. अभी आगे की रणनीति पर हम चर्चा करेंगे और सभी को बताएंगे." उन्होंने कहा, "हम नेता नहीं है. हम इस प्लैटफॉर्म के कस्टोडियन हैं, जो हमें इस देश की जनता द्वारा दिया गया है. हम बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश कर रहे हैं."

VIDEO | Delhi: When asked how the movement would continue if its leaders were detained, CJP's Ashutosh Ranka says, “The movement will continue. We are not leaders; we are custodians of this platform that the people of this country have given us, and we are just trying to do our best. The movement will continue whether we are in jail or outside. We have learnt a lot about ourselves and how the regime operates. We will, of course, change and evolve as necessary.” — Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2026

हमने बहुत कुछ सीखा-समझा है- रांका

रांका ने ये भी कहा कि चाहे हम जेल के अंदर हो या बाहर हों, आंदोलन चल रहा है. जेल जाने को लेकर उन्होंने कहा, "हमने बहुत कुछ सीखा-समझा है. अपने बारे में और किस तरह से सत्ता काम कर रही है."

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