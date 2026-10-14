दिल्ली लौट रहे अभिजीत दीपके ने राहुल गांधी से कहा- बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने...

कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल भेजे जाने के बाद राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रहीं हैं. अब इन प्रतिक्रियाओं पर अभिजीत दीपके ने सभी को शुक्रिया कहा है.

महाराष्ट्र स्थित नागपुर से दिल्ली लौट रहे दीपके ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के ट्वीट्स को रीपोस्ट कर थैंक्स कहा है.

राहुल से दीपके ने क्या कहा?

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के पोस्ट पर सीजेपी संस्थापक दीपके ने लिखा- आशुतोष और सौरव दास की गैर-कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए धन्यवाद, राहुल गांधी सर.

इसी तरह दीपके ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे, लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा को सिलसिलेवार शुक्रिया अदा किया है.

Is waving tricolour a crime now, @narendramodi? https://t.co/0ABoNSteEj — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 14, 2026

पीएम मोदी के लिए भी दीपके का वीडियो मैसेज

इसके साथ ही एक अन्य वीडियो पोस्ट में दीपके ने लिखा कि क्या राष्ट्रीय ध्वज लहराना अब अपराध है? 45 सेकेंड के वीडियो में दीपके ने कहा कि सौरव और आशुतोष को आज ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजा गया. इन दोनों को पता था कि जंतर मंतर जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. मौजूदा सरकार में तिरंगा लहराना भी अपराध हो गया है.

दीपके ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहना चाहता हूं कि अगर दम है तो आधिकारिक तौर पर इमरजेंसी का ऐलान कर दें. ये कायरों की तरह पुलिस के पीछे छिपना बंद करें. कह दीजिए कि अब इस देश में विरोध, प्रदर्शन नहीं चलेगा. न आप तिरंगे की इज्जत करते हैं, न देश के लोगों की तो लगा दीजिए इमरजेंसी.

वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट से इस पूरे घटनाक्रम पर एक बयान में कहा गया- कई दशकों बाद, जब बच्चे अपनी इतिहास की किताबें खोलेंगे और यह तस्वीर देखेंगे, तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि पुलिस इन लोगों को तिरंगा लहराने से क्यों रोक रही थी? क्या आपको उनकी आँखों में आँखें डालकर यह बताते हुए शर्म नहीं आएगी कि "उन्हें जेल भी भेजा गया था. किसलिए? हमारे देश की शान-तिरंगे-का मान रखने के लिए? जब राष्ट्रीय ध्वज फहराने वालों के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाता है, तो खतरा देशभक्ति को नहीं, बल्कि खुद लोकतंत्र को होता है. तानाशाही की शुरुआत इसी तरह होती है.