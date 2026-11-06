दिल्ली: प्रवेश वर्मा के मानहानि केस में सौरभ भारद्वाज को नोटिस, 28 नवंबर को सुनवाई

दिल्ली के मंत्री और बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा के मानहानि मामले में राउज एवेन्यू सेशन कोर्ट ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को नोटिस जारी किया है. मामले में निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट ने भारद्वाज को नोटिस दिया है. निचली अदालत ने बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा की ओर से दाखिल मानहानि मामले को खारिज कर दिया था.

रेखा गुप्ता की सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रिवीजन पिटीशन दाखिल किया है. कोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. राउज ऐवन्यू कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. यह मानहानि शिकायत एक निजी स्कूल से जुड़ी घटना को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट से संबंधित है.

सौरभ भारद्वाज ने क्या लगाए थे आरोप?

दरअसल आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया था कि प्रवेश वर्मा ने 'एस.एस. मोटा सिंह स्कूल ट्रस्ट' में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने सहयोगियों को नियुक्त किया है. इस ट्रस्ट के पास लगभग 500 करोड़ की संपत्ति है. मई 2026 में सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये आरोप लगाए थे. सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा था कि प्रवेश वर्मा ने स्कूल के कर्मचारियों के पक्ष में काम किया, जो पॉक्सो केस में आरोपी है.

सौरभ भारद्वाज के आरोपों का मंत्री प्रवेश वर्मा ने किया खंडन

मंत्री प्रवेश वर्मा ने सौरभ भारद्वाज के इन आरोपों को पूरी तरह झूठा, बेबुनियाद और मानहानिकारक बताया और आप नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दाखिल किया. प्रवेश वर्मा ने आपराधिक मानहानि याचिका में आरोप लगाते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने 15 और 16 मई को उन्हें बदनाम करने की नीयत से पोस्ट किया था ताकि समाज की नजरों में उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सके.

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