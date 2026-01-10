AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कपिल मिश्रा को घेरा, बोले- गुरु तेग बहादुर जी की बेअदबी के नाम पर...'

दिल्ली में सिख गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत से जुड़े संवेदनशील मुद्दे पर उठे राजनीतिक विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचकर शांति और सद्बुद्धि की प्रार्थना की. उनके साथ विधायक जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार सहित कई AAP पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे. उन्होंने ये भी कहा कि धर्म के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है.

ABP न्यूज़ से खास बातचीत में सौरभ भारद्वाज ने कहा, ''पंजाब पुलिस की फॉरेंसिक रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि भाजपा नेता और दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा की ओर से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया वीडियो क्लिप पूरी तरह एडिटेड और फर्जी है. मूल ऑडियो में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने 'गुरु' शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वीडियो में झूठे कैप्शन और ट्रांसक्रिप्ट जोड़कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई.''

कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही- भारद्वाज

भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से सवाल किया कि जब जालंधर पुलिस ने कपिल मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, तो दिल्ली में इस मामले पर नोटिस और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही. उन्होंने कहा, "फर्जी वीडियो से सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश पर पुलिस मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करेगी, यहां भी सख्त एक्शन होना चाहिए."

'सच्चाई सामने आने पर डर साफ नजर आ रहा'

AAP नेता ने कपिल मिश्रा के अमृतसर-दरबार साहिब जाने के पहले किए गए ऐलान का जिक्र करते हुए कहा, ''FIR की खबर लगते ही वे नहीं पहुंचे, जबकि पहले बड़े दावे कर रहे थे. अर्जेंट काम का हवाला दिया गया, लेकिन विधानसभा सत्र में तो मौजूद थे. सच्चाई सामने आने पर डर साफ नजर आ रहा है."

धर्म के नाम पर झूठ फैलाने की कोशिश-भारद्वाज

राजघाट पर प्रार्थना के दौरान भारद्वाज ने कहा, "धर्म के नाम पर गुरुओं की बेअदबी और झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है. हम यहां महात्मा गांधी जी से प्रार्थना करने आए हैं कि सभी को सद्बुद्धि दें.''