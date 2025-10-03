AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने की अश्विनी वैष्णव की तारीफ, दिल्ली स्टेशन में वीडियो बनाकर क्या कहा?

आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तारीफ की है. उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर अपने अनुभव को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो के जरिए साझा किया. सौरभ ने कहा कि आलोचना के साथ-साथ अच्छे काम की सराहना करना भी जरूरी है.

सौरभ भारद्वाज ने वीडियो में बताया कि वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पहुंचे थे. वहां उन्होंने स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम का दौरा किया और वहां के टॉयलेट का इस्तेमाल किया. उन्हें टॉयलेट की साफ-सफाई देखकर हैरानी हुई, क्योंकि यह उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर था.

उन्होंने कहा, "वहां साफ-सफाई के लिए एक व्यक्ति तैनात था, जो लगातार काम कर रहा था. यह देखकर मुझे लगा कि रेलवे में सुधार हो रहा है."

'आलोचना के साथ सराहना भी जरूरी'

सौरभ ने अपने X पोस्ट में कहा, "आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूं और कई बार मैंने रेलवे विभाग और खासतौर पर इसके मंत्री अश्विनी वैष्णव के बारे में आलोचना की है कि ट्रेन एक्सीडेंट बहुत हुए हैं और वो सच भी है. मगर आज मैं प्लेटफॉर्म नंबर वन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आया हूं और मैं यह स्लीपर क्लास के वेटिंग रूम में गया."

उन्होंने आगे कहा, "मैंने यहां का शौचालय इस्तेमाल किया और वह मेरी उम्मीद से बेहतर था. साफ सुथरा था. वहां पर साफ सफाई के लिए एक आदमी लगा हुआ था और काफी क्लीन था. तो मैं यह मानता हूं कि कोई चीज अच्छी हो तो उसके बारे में हमें उम अक्नॉलिज्मेंट भी करना चाहिए. तो यह चीज मुझे लगा कि रेलवे ने इंप्रूव की है."

वैसे तो रेल विभाग ने रेल दुर्घटनाओं ने रिकॉर्ड बनाया है। मगर आज कुछ अच्छा दिखा तो सोचा इस बात पर विभाग की तारीफ़ भी की जाए ।



सौरभ भारद्वाज का यह बयान रेलवे के सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम को दर्शाता है. आमतौर पर रेलवे स्टेशनों की साफ-सफाई को लेकर शिकायतें रहती हैं, लेकिन सौरभ के इस अनुभव ने दिखाया कि रेल मंत्रालय इस दिशा में काम कर रहा है. उनकी इस तारीफ से यह भी साफ होता है कि वे निष्पक्ष होकर अच्छे काम की सराहना करने में विश्वास रखते हैं.

ट्रेन हादसों पर उठते रहे हैं सवाल

बता दें रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लेकर अक्सर विवाद उठते रहे हैं. खासकर ट्रेन हादसों के बाद विपक्ष ने उन पर तीखे हमले करता रहा हैं. चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ हो या बालासोर रेल हादसा, हर बार रेल मंत्री विपक्ष के निशाने पर आए हैं. कई मौकों पर संसद में उनके और विपक्ष के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली है.