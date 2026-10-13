रामलीला मैदान का वीडियो शेयर कर बोले सौरभ भारद्वाज, 'क्या वे अफरा-तफरी...'

रामलीला मैदान की अभी स्थिति क्या है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर किया है. यहां रामलीला के आयोजन को लेकर पंडाल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. भारद्वाज ने इसे आम लोगों के साथ धोखा करार दिया है और पूछा है कि यहां विरोध-प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की लिस्ट से हटा दिया है और उसकी जगह तीन नए स्थान इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एक रामलीला मैदान भी शामिल है.

दिल्ली के पूर्व मंत्री ने एक्स पर रामलीला मैदान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''रामलीला मैदान पर कब्जा है. सरकार ने अपने नागरिकों के साथ एक और धोखा किया है. रामलीला मैदान में दो रामलीलाएं चल रही हैं. यहां विरोध-प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? क्या वे अफरा-तफरी फैलाना चाहते हैं?''

Ramleela Maidan is Occupied Govt played another fraud with it’s citizens. The Ramleela Maidan is occupied with two Ramleelas. How can one hold protest here ? Do they want to create chaos ? https://t.co/NxI4GJlXwF — Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) October 12, 2026

प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान समेत तीन जगह तय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्प के तौर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उचित स्थानों की समीक्षा करने के वास्ते एक कमेटी गठित की थी. आदेश में कहा गया है कि कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में डी नोटिफाई किया गया है. अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तीन नए स्थानों के तौर पर तय किया गया है.

पुलिस के मुताबिक इन तीनों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करने के लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी. यह आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी पिछले स्थायी आदेश में आंशिक संशोधन के तौर पर जारी किया गया है. रामलीला मैदान मध्य जिले में स्थित है और यह जंतर मंतर से करीब 4 किलोमीटर दूर है, जबकि पूर्वी जिले का सीबीडी मैदान 12 से 13 किलोमीटर दूर है और उत्तरी जिले में बुराड़ी मैदान लगभग 21 किलोमीटर दूर है.

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