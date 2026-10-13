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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRरामलीला मैदान का वीडियो शेयर कर बोले सौरभ भारद्वाज, 'क्या वे अफरा-तफरी...'

रामलीला मैदान का वीडियो शेयर कर बोले सौरभ भारद्वाज, 'क्या वे अफरा-तफरी...'

दिल्ली के पूर्व मंत्री और AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने रामलीला मैदान का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि सरकार ने अपने नागरिकों के साथ एक और धोखा किया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 13 Oct 2026 11:24 AM (IST)
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रामलीला मैदान की अभी स्थिति क्या है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो शेयर किया है. यहां रामलीला के आयोजन को लेकर पंडाल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं. भारद्वाज ने इसे आम लोगों के साथ धोखा करार दिया है और पूछा है कि यहां विरोध-प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की लिस्ट से हटा दिया है और उसकी जगह तीन नए स्थान इसके लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें एक रामलीला मैदान भी शामिल है.

दिल्ली के पूर्व मंत्री ने एक्स पर रामलीला मैदान का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ''रामलीला मैदान पर कब्जा है. सरकार ने अपने नागरिकों के साथ एक और धोखा किया है. रामलीला मैदान में दो रामलीलाएं चल रही हैं. यहां विरोध-प्रदर्शन कैसे किया जा सकता है? क्या वे अफरा-तफरी फैलाना चाहते हैं?''

प्रदर्शन के लिए रामलीला मैदान समेत तीन जगह तय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मौजूदा निर्धारित स्थल के विकल्प के तौर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उचित स्थानों की समीक्षा करने के वास्ते एक कमेटी गठित की थी. आदेश में कहा गया है कि कमेटी की सिफारिशों के आधार पर जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थल के रूप में डी नोटिफाई किया गया है. अब रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और पूर्वी दिल्ली के सीबीडी मैदान को प्रदर्शन आयोजित करने के लिए तीन नए स्थानों के तौर पर तय किया गया है.

जंतर-मंतर से करीब 4 किमी दूर है रामलीला मैदान

पुलिस के मुताबिक इन तीनों स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और धरने आयोजित करने के लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी. यह आदेश 28 अप्रैल 2022 को जारी पिछले स्थायी आदेश में आंशिक संशोधन के तौर पर जारी किया गया है. रामलीला मैदान मध्य जिले में स्थित है और यह जंतर मंतर से करीब 4 किलोमीटर दूर है, जबकि पूर्वी जिले का सीबीडी मैदान 12 से 13 किलोमीटर दूर है और उत्तरी जिले में बुराड़ी मैदान लगभग 21 किलोमीटर दूर है. 

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 13 Oct 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Saurabh Bharadwaj Jantar Mantar Ramleela Maidan
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