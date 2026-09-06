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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRसत्य निकेतन मामले में रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश, इन धाराओं में FIR दर्ज

सत्य निकेतन मामले में रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश, इन धाराओं में FIR दर्ज

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन मामले में न्यायिक जांच और एफआईआर के आदेश दिए हैं. दिल्ली पुलिस ने BNS की धाराओं 105/290/125(a) के तहत FIR नंबर 153/26 दर्ज की है.

Written By : राहुल सांकृत्यायन |  Updated at : 06 Sep 2026 11:25 PM (IST)
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सत्य निकेतन में इमारत गिरने के हादसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा- मौके का जायजा लेने और शुरुआती जांच के आधार पर, मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच और बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. इस गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ़ कानून के सबसे सख्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उधर दिल्ली पुलिस ने कहा कि साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में कथित मालिक हरिराम और अन्य लोगों के खिलाफ़ BNS की धाराओं 105/290/125(a) के तहत FIR नंबर 153/26 दर्ज की गई है. यह बिल्डिंग एक PG थी. आरोप है कि ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई. आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. अब तक कुल 12 लोगों को बचाया गया है; चार को अस्पताल लाने पर मृत घोषित कर दिया गया और एक की चोटों के कारण मौत हो गई. बचाव अभियान अभी भी जारी है.

आप ने किया प्रदर्शन

इन सबके बीच सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, AAP विधायक अमानतुल्ला खान, विधायक संजीव झा और पार्टी के अन्य नेताओं ने छात्रों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया. AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, 'देखिए, बिल्डिंग के अंदर पहले से ही बच्चे मौजूद थे. बिल्डिंग में कोई पिलर नहीं था. बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था. पड़ोसियों ने MCD से शिकायत भी की थी.'

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वहीं समर्थ बेनीवाल के दोस्त का भाई सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद से लापता है. बेनीवाल ने कहा कि उसका नाम पवन कुमार है, वह मोतीलाल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इस बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर रहता था. हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, न तो एम्स से और न ही पुलिस से. कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे बचा लिया है, लेकिन वे कुछ भी साफ़ नहीं बता रहे हैं. हम उसके भाई की जगह उसकी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं क्योंकि वह सदमे में है. हमने उन तीनों अस्पतालों में पता किया है जहाँ मरीजों को भर्ती कराया गया है, लेकिन हमें वहाँ से निकाल दिया गया.

About the author राहुल सांकृत्यायन

राहुल सांकृत्यायन, abp live में बतौर डिप्टी न्यूज़ एडिटर कार्यरत हैं और स्टेट्स टीम का नेतृत्व कर रहे हैं. राहुल राजनीति, शासन-प्रशासन और समकालीन विषयों की खबरों की कवरेज और खबरों एवं घटनाक्रमों के संपादकीय समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं.

पत्रकारिता के क्षेत्र में एक दशक से अधिक का अनुभव रखने वाले राहुल ने अपने करियर की शुरुआत में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और फीचर डेस्क पर भी काम किया है. उनकी विशेष रुचि राजनीतिक खबरों, अपराध से जुड़े मामलों और राज्यों की समकालीन राजनीतिक गतिविधियों की कवरेज में रही है.

राहुल इससे पहले न्यूज़18 हिन्दी, वनइंडिया हिन्दी और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज और स्टेट्स कवरेज में महत्वपूर्ण अनुभव हासिल किया.

अपने पत्रकारिता करियर के दौरान राहुल ने कई महत्वपूर्ण घटनाओं और बड़े आयोजनों की कवरेज की है, जिनमें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2024 ऑपरेशन सिंदूर और महाकुंभ 2025 जैसे प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं.

राहुल ने देश के प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है. उन्होंने इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के आनुषंगिक महाविद्यालय ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, प्रयागराज से बी.कॉम किया है. इसके अलावा राहुल ने केंद्रीय विद्यालय बस्ती से हाईस्कूल और सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग, बस्ती से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. आगे चलकर गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार से दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत पत्रकारिता में परास्नातक भी किया.

खबरों के अलावा साहित्य और वैचारिक लेखन में भी राहुल की गहरी रुचि है. राहुल हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों जैसे राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के लेखन को विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं. इसके साथ ही ओम प्रकाश वाल्मिकी, महादेवी वर्मा, अष्टभुजा शुक्ल, विनोद शुक्ल, दुष्यंत कुमार, रामनाथ सिंह, अदम गोंडवी, राही मासूम रजा, गोपाल दास नीरज की रचनाओं में भी उनकी दिलचस्पी है.

खबरों के लिए राहुल से rahulsa@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है. 
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Published at : 06 Sep 2026 10:58 PM (IST)
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