सत्य निकेतन मामले में रेखा गुप्ता का बड़ा एक्शन, न्यायिक जांच के आदेश, इन धाराओं में FIR दर्ज

सत्य निकेतन में इमारत गिरने के हादसे में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा- मौके का जायजा लेने और शुरुआती जांच के आधार पर, मुख्यमंत्री ने घटना की मजिस्ट्रेट से जांच और बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. इस गंभीर घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया जाएगा और उनके खिलाफ़ कानून के सबसे सख्त प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

उधर दिल्ली पुलिस ने कहा कि साउथ कैंपस पुलिस स्टेशन में कथित मालिक हरिराम और अन्य लोगों के खिलाफ़ BNS की धाराओं 105/290/125(a) के तहत FIR नंबर 153/26 दर्ज की गई है. यह बिल्डिंग एक PG थी. आरोप है कि ग्राउंड फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई. आरोपियों का पता लगाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं. अब तक कुल 12 लोगों को बचाया गया है; चार को अस्पताल लाने पर मृत घोषित कर दिया गया और एक की चोटों के कारण मौत हो गई. बचाव अभियान अभी भी जारी है.

आप ने किया प्रदर्शन

इन सबके बीच सत्य निकेतन में बिल्डिंग गिरने की घटना के बाद AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज, AAP विधायक अमानतुल्ला खान, विधायक संजीव झा और पार्टी के अन्य नेताओं ने छात्रों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया. AAP दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि, 'देखिए, बिल्डिंग के अंदर पहले से ही बच्चे मौजूद थे. बिल्डिंग में कोई पिलर नहीं था. बेसमेंट में खुदाई का काम चल रहा था. पड़ोसियों ने MCD से शिकायत भी की थी.'

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वहीं समर्थ बेनीवाल के दोस्त का भाई सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद से लापता है. बेनीवाल ने कहा कि उसका नाम पवन कुमार है, वह मोतीलाल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और इस बिल्डिंग की पांचवीं मंजिल पर रहता था. हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, न तो एम्स से और न ही पुलिस से. कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे बचा लिया है, लेकिन वे कुछ भी साफ़ नहीं बता रहे हैं. हम उसके भाई की जगह उसकी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं क्योंकि वह सदमे में है. हमने उन तीनों अस्पतालों में पता किया है जहाँ मरीजों को भर्ती कराया गया है, लेकिन हमें वहाँ से निकाल दिया गया.